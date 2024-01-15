Kerem Bürsin Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya İle Barıştıkları İddialarına Dalga Geçerek Cevap Verdi
Kerem Bürsin Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya İle Barıştıkları İddialarına Dalga Geçerek Cevap Verdi
Bir döneme damgasını vuran Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin çiftinin yeniden barıştığına dair iddialar magazin kulislerinde konuşuluyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz günlerde bu çiftin tatile bile çıktığı söylendi. Kerem Bürsin barıştıkları iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.
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Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya aşkı bir döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız.
2015 yılında başlayan ilişkilerini hiçbir zaman gizlemediler. Hatta bazı durumlarda uzak mesafe ilişkisine dönseler de birbirlerine "buradayım" mesajı vermekten çekinmediler.
Rüya gibi aşk tam dört yıl boyunca devam etti. Biz evlenmelerini beklerken bu çift ayrılmaya karar vermişti.
İkisinin de hayatına farklı insanlar girip çıksa da, ne zaman yalnız oldukları düşünülse bu ikilinin barıştığına dair haberler çıkmaya başladı.
Aradan aylar geçti Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın barıştığı, hatta tatile çıktığı söylendi!
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Tam bu sefer "acaba gerçekten barıştılar mı?" diye düşünüyorduk ki...
Kerem Bürsin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan haberlere verdiği cevapla hem kahkaha attırdı, hem de iddiaların asılsız olduğunu açıklamış oldu.
Bu tarz haberlere verdiği cevaplar hem komik, hem de çok tatlı oluyor kendisinin.
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