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Kerem Bürsin Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya İle Barıştıkları İddialarına Dalga Geçerek Cevap Verdi

Kerem Bürsin Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya İle Barıştıkları İddialarına Dalga Geçerek Cevap Verdi

Serenay Sarıkaya Kerem Bursin
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.01.2024 - 11:28

Bir döneme damgasını vuran Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin çiftinin yeniden barıştığına dair iddialar magazin kulislerinde konuşuluyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz günlerde bu çiftin tatile bile çıktığı söylendi. Kerem Bürsin barıştıkları iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya aşkı bir döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız.

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya aşkı bir döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız.

Mavi için yaptıkları iş birliği çekimlerinin ardından aralarındaki arkadaşlık zamanla aşka dönüşmüştü. Fotoğraflardaki uyumlarını gerçeğe taşıyan çiftin sevgili olması çok da uzun sürmemişti.

2015 yılında başlayan ilişkilerini hiçbir zaman gizlemediler. Hatta bazı durumlarda uzak mesafe ilişkisine dönseler de birbirlerine "buradayım" mesajı vermekten çekinmediler.

2015 yılında başlayan ilişkilerini hiçbir zaman gizlemediler. Hatta bazı durumlarda uzak mesafe ilişkisine dönseler de birbirlerine "buradayım" mesajı vermekten çekinmediler.

Tabii biz de sosyal medyada o dönem yaptıkları her paylaşımı yakından takip ettik. Magazinden çekinmeyen ve birbirini sevdiklerini göstermekten kaçınmayan bu çiftimizin tatlı aşkı hepimizi oldukça etkiliyordu.

Rüya gibi aşk tam dört yıl boyunca devam etti. Biz evlenmelerini beklerken bu çift ayrılmaya karar vermişti.

Rüya gibi aşk tam dört yıl boyunca devam etti. Biz evlenmelerini beklerken bu çift ayrılmaya karar vermişti.

O dönemin söylentilerine göre Kerem Bürsin de zaten evlilik teklifi etmiş, Sarıkaya da bu teklifi kabul etmişti. İkilinin ilişkisini çıkmaza sürükleyen konu ise Serenay Sarıkaya'nın teklif ettiği evlilik sözleşmesi olmuştu. Tabii bunlar diğer her şeydeki gibi birer iddia olarak kaldı. Çünkü çift ayrılıklarının ardından hiçbir zaman kötü açıklamalar yapmadı.

İkisinin de hayatına farklı insanlar girip çıksa da, ne zaman yalnız oldukları düşünülse bu ikilinin barıştığına dair haberler çıkmaya başladı.

İkisinin de hayatına farklı insanlar girip çıksa da, ne zaman yalnız oldukları düşünülse bu ikilinin barıştığına dair haberler çıkmaya başladı.

Özellikle geçtiğimiz yaz yıllar sonra Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin'in, Serenay Sarıkaya'yı takip etmesi iyice kafaları karıştırmıştı. İkilinin yıllar sonra yeniden barıştığı düşüncesi hayranlarını heyecanlandırmış olsa da bunun altından hiçbir koku çıkmamıştı.

Aradan aylar geçti Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın barıştığı, hatta tatile çıktığı söylendi!

Aradan aylar geçti Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın barıştığı, hatta tatile çıktığı söylendi!

Yıllar sonra yeniden bir araya gelme kararı aldığı iddia edilen çiftin üstüne bir de tatile gittiği ve aşk tazelediği yazılmaya başlandı..

Biz de sizinle burada paylaştık:

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Tam bu sefer "acaba gerçekten barıştılar mı?" diye düşünüyorduk ki...

Tam bu sefer "acaba gerçekten barıştılar mı?" diye düşünüyorduk ki...

Kerem Bürsin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan haberlere verdiği cevapla hem kahkaha attırdı, hem de iddiaların asılsız olduğunu açıklamış oldu.

Kerem Bürsin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan haberlere verdiği cevapla hem kahkaha attırdı, hem de iddiaların asılsız olduğunu açıklamış oldu.
twitter.com

Yani anlayacağınız aşk yeniden gibi bir durum yok. Paralel evren olasılığı daha yüksek diyor...

Bu tarz haberlere verdiği cevaplar hem komik, hem de çok tatlı oluyor kendisinin.

Bu tarz haberlere verdiği cevaplar hem komik, hem de çok tatlı oluyor kendisinin.

Bayılıyoruz mizacına! 

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