Kerem Bürsin Eski Sevgilisi Serenay Sarıkaya İle Barıştıkları İddialarına Dalga Geçerek Cevap Verdi

O dönemin söylentilerine göre Kerem Bürsin de zaten evlilik teklifi etmiş, Sarıkaya da bu teklifi kabul etmişti. İkilinin ilişkisini çıkmaza sürükleyen konu ise Serenay Sarıkaya'nın teklif ettiği evlilik sözleşmesi olmuştu. Tabii bunlar diğer her şeydeki gibi birer iddia olarak kaldı. Çünkü çift ayrılıklarının ardından hiçbir zaman kötü açıklamalar yapmadı.