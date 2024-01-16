Popstar Yarışması ile Tanınan Mehtap Yılmaz Seda Sayan Hakkında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!
Popstar Yarışması ile Tanınan Mehtap Yılmaz Seda Sayan Hakkında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!
Popstar yarışması ile tanınan şarkıcı Mehtap Yılmaz, katıldığı 'Aramızda Kalmasın' programında Seda Sayan hakkında yaptığı bir itirafla gündeme geldi.
Seda Sayan hakkında neler söylemiş birlikte bakalım. 👇
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Mehtap Yılmaz müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakaladı ardından farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hayatının bir kısmını kısmi felç geçirmesi sonrasında yeniden merak edilmeye başlamıştı. Daha önce katıldığı programlarda bu süreçte yaşadığı zorlukları anlatmıştı.
Yaşadığı bu zorlukların yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mehtap Yılmaz, en son Seren Serengil'e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Bugün 'Aramızda Kalmasın' programının konuğu olan Mehtap Yılmaz, Seda Sayan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Daha önce yaptığı bir açıklamada Seda Sayan'ın önünü kestiğini söyleyen Mehtap Yılmaz bugün yaptırdığı estetikleri hakkında konuştu.
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Mehtap Yılmaz, "Seda sayan dört arkadaşıyla oturuyormuş. Günaydın demişler bana, bende herkese günaydın deyip geçmişim. Aralarında Seda Sayan da varmış. Makyajsız tanıyamadım ben onu" ifadelerini kullandı.
Siz Mehtap Yılmaz'ın bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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