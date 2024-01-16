Hamilelik Senaryosuyla Tanınan TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin'in Asker Kaçağı Olduğu Ortaya Çıktı

Mükremin Gezgin, TikTok'ta çektiği hamilelik videoları ve geçirdiği sayısız estetik operasyonlarıyla tanındı. Sosyal medyanın ön plana çıkan isimleri arasında yer alan sosyal medya fenomeninin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Instagram heabından açıklama yapan Mükremin, polislerle arasında geçen konuşmayı da aktardı.