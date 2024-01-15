Cinsiyet Geçiş Sürecindeydi: "Mika Raun Nerede?" Diye Soranlar Birbirinden Acayip Senaryolar Üretti
Cinsiyet Geçiş Sürecindeydi: "Mika Raun Nerede?" Diye Soranlar Birbirinden Acayip Senaryolar Üretti
Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Can Raun aldığı nefesi bile sosyal medya hesabından paylaşan biri. Ancak kendisi birkaç gündür ortalarda yok, hiç bir paylaşım da yapmıyor. En son gizemli sevgilisiyle Tayland'a gittikten sonra sırra kadem basan Mika Raun hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve danslarıyla tanınan Mika Can Raun artık herkes tarafından tanınan biri oldu.
TikTok dünyasını kasıp kavuran sosyal medya fenomeninin geçirdiği estetik operasyonları da sürekli dillerde.
Cinsiyet geçiş sürecinde olduğu bilinen Mika Raun'un ağızları bir karış açık bırakan değişimi çok konuşuldu, hala da konuşuluyor...
Kendisi, gizemli sevgilisiyle hiç durmadan postlar paylaşıyor biliyorsunuzdur. Sadece aşk paylaşımları da değil; hayatının her saniyesini paylaşıyor Mika!
Mika Raun geçtiğimiz günlerde zaman zaman çalkantılı aşk yaşadığı, elini-ayağını öptüğü sevgilisiyle birlikte Tayland'a tatile gitti.
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Tatile gittiği ilk günlerde yine sayısız paylaşım yapan Mika, son bir haftadır hiçbir paylaşım yapmıyor. Ne hikaye atıyor, ne de bir post...
Instagram'daki son paylaşımını 3 Ocak günü yaptığını gördüğümüz fenomenin bu sessiz hali hakkında birçok iddia ortaya atıldı.
Yağmur Çevik'in iddiasına göre Tayland'a giden Mika cinsiyet değişikliği ameliyatı olmuş. Sessizliği bundanmış.
Gelin, Mika Raun'un sosyal medyadaki yokluğu üzerine ortaya atılan senaryolar nelermiş, beraber görelim!
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