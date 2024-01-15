Cinsiyet Geçiş Sürecindeydi: "Mika Raun Nerede?" Diye Soranlar Birbirinden Acayip Senaryolar Üretti

Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Can Raun aldığı nefesi bile sosyal medya hesabından paylaşan biri. Ancak kendisi birkaç gündür ortalarda yok, hiç bir paylaşım da yapmıyor. En son gizemli sevgilisiyle Tayland'a gittikten sonra sırra kadem basan Mika Raun hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.