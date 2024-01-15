Billie Eilish'in Critics Choice Awards 2024'te Giydiği "Tuhaflık Abidesi" Kıyafeti Oldukça Dikkat Çekti
Billie Eilish'in Critics Choice Awards 2024'te Giydiği "Tuhaflık Abidesi" Kıyafeti Oldukça Dikkat Çekti
Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerine (Critics Choice Awards) katılan isimlerden olan Billie Eilish'in giydiği kıyafet yine gündem oldu. Birçok komik yorum alan kombin ve detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
En az şarkıları kadar giydikleriyle de konuştuğumuz Billie Eilish'i çoğumuz tanıyoruz. Kendisi jenerasyonunun en bilindik ve başarılı isimlerinden.
Başarılarıyla ve sesiyle birçok ödül töreninde aday gösterilip ödül alan şarkıcı bu törenlerde giydikleriyle de sık sık gündem oluyor.
2022 ve 2023 senelerinde Altın Küre Ödüllerinde yılın en iyi şarkısı ödülüne layık görülen genç yıldız yine kıyafetiyle de oldukça dikkat çekmişti.
En iyi şarkı adaylığıyla Critics Choice Awards 2024'e katılan isim yaptığı kombinle ilgi odağı olmayı başardı.
Alışılmışın dışındaki saç stilleri ve renkleriyle de konuşulan isim gözlükleriyle ve kombiniyle çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlara birlikte bakalım👇
1.
2.
3.
İçeriğin Devamı Aşağıda
4.
5.
6.
7.
8.
İçeriğin Devamı Aşağıda
9.
10.
11.
12.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın