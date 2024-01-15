Birbirinden Farklı Kombinleriyle ve Adaylarıyla "Critics Choice Awards" Resmen Ünlüler Geçidine Dönüştü

2024 Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri (Critics Choice Awards) dün gece yapılan bir törenle Los Angeles'ta gerçekleşti. Geceye birçok ünlü akın etti ve yapımlarının hak ettiği ödüllere kavuştu. Geceye kimler katılmış, kim ne giymiş gelin birlikte bakalım👇