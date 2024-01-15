Birbirinden Farklı Kombinleriyle ve Adaylarıyla "Critics Choice Awards" Resmen Ünlüler Geçidine Dönüştü
Birbirinden Farklı Kombinleriyle ve Adaylarıyla "Critics Choice Awards" Resmen Ünlüler Geçidine Dönüştü
2024 Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri (Critics Choice Awards) dün gece yapılan bir törenle Los Angeles'ta gerçekleşti. Geceye birçok ünlü akın etti ve yapımlarının hak ettiği ödüllere kavuştu. Geceye kimler katılmış, kim ne giymiş gelin birlikte bakalım👇
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29'uncusu düzenlenen ve her sene sinema ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Eleştirmenlerin Seçimi ödül töreni geçtiğimiz gece gerçekleştirdi.
Geceye Cillian Murphy, Margot Robbie, Emma Stone gibi birçok ünlü katıldı, tören adeta ünlüler geçidine döndü.
Gelin törene katılan isimlere ve giydikleri kıyafetlere yakından bakalım👇
1. Rosamund Pike
2. Dua Lipa
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3. Margot Robbie
4. Julianne Moore
5. Carey Mulligan
6. Emma Stone
7. Billie Eilish
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8. Elizabeth Debicki
9. Pedro Pascal
10. Greta Gerwig
11. Jennifer Aniston
12. Charles Melton
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13. Barry Keoghan
14. Emily Blunt
15. Jeremy Allen White
16. Tom Holland
17. Cillian Murphy
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18. Vanessa Morgan
19. Rachel Sennott
20. Ashley Madekwe
21. Brit Marling
22. Kieran Culkin
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23. Natasha Lyonne
24. Bradley Cooper
25. Colman Domingo
Sizce gecenin en rüküş ve en şık isimleri kimler olmuş? Yorumlarda buluşalım👇
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