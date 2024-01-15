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Birbirinden Farklı Kombinleriyle ve Adaylarıyla "Critics Choice Awards" Resmen Ünlüler Geçidine Dönüştü

Birbirinden Farklı Kombinleriyle ve Adaylarıyla "Critics Choice Awards" Resmen Ünlüler Geçidine Dönüştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 13:50

2024 Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri (Critics Choice Awards) dün gece yapılan bir törenle Los Angeles'ta gerçekleşti. Geceye birçok ünlü akın etti ve yapımlarının hak ettiği ödüllere kavuştu. Geceye kimler katılmış, kim ne giymiş gelin birlikte bakalım👇

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29'uncusu düzenlenen ve her sene sinema ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Eleştirmenlerin Seçimi ödül töreni geçtiğimiz gece gerçekleştirdi.

29'uncusu düzenlenen ve her sene sinema ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Eleştirmenlerin Seçimi ödül töreni geçtiğimiz gece gerçekleştirdi.

Geceye Cillian Murphy, Margot Robbie, Emma Stone gibi birçok ünlü katıldı, tören adeta ünlüler geçidine döndü.

Geceye Cillian Murphy, Margot Robbie, Emma Stone gibi birçok ünlü katıldı, tören adeta ünlüler geçidine döndü.

Gelin törene katılan isimlere ve giydikleri kıyafetlere yakından bakalım👇

1. Rosamund Pike

1. Rosamund Pike

2. Dua Lipa

2. Dua Lipa
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3. Margot Robbie

3. Margot Robbie

4. Julianne Moore

4. Julianne Moore

5. Carey Mulligan

5. Carey Mulligan

6. Emma Stone

6. Emma Stone

7. Billie Eilish

7. Billie Eilish
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8. Elizabeth Debicki

8. Elizabeth Debicki

9. Pedro Pascal

9. Pedro Pascal

10. Greta Gerwig

10. Greta Gerwig

11. Jennifer Aniston

11. Jennifer Aniston

12. Charles Melton

12. Charles Melton
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13. Barry Keoghan

13. Barry Keoghan

14. Emily Blunt

14. Emily Blunt

15. Jeremy Allen White

15. Jeremy Allen White

16. Tom Holland

16. Tom Holland

17. Cillian Murphy

17. Cillian Murphy
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18. Vanessa Morgan

18. Vanessa Morgan

19. Rachel Sennott

19. Rachel Sennott

20. Ashley Madekwe

20. Ashley Madekwe

21. Brit Marling

21. Brit Marling

22. Kieran Culkin

22. Kieran Culkin
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23. Natasha Lyonne

23. Natasha Lyonne

24. Bradley Cooper

24. Bradley Cooper

25. Colman Domingo

25. Colman Domingo

Sizce gecenin en rüküş ve en şık isimleri kimler olmuş? Yorumlarda buluşalım👇

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