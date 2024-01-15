Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerine Katılan Billie Eilish ve Dua Lipa İkilisi Kızıl Saçlarıyla İlgi Odağı Oldu

Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) geçtiğimiz gece düzenlendi. 29'uncusu gerçekleşen ödül törenine onlarca ünlü akın etti. Billie Eilish ve Dua Lipa'nın bu pozları ise çok sevildi! Detaylar içeriğimizde 👇