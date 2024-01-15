Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerine Katılan Billie Eilish ve Dua Lipa İkilisi Kızıl Saçlarıyla İlgi Odağı Oldu
Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerine Katılan Billie Eilish ve Dua Lipa İkilisi Kızıl Saçlarıyla İlgi Odağı Oldu
Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) geçtiğimiz gece düzenlendi. 29'uncusu gerçekleşen ödül törenine onlarca ünlü akın etti. Billie Eilish ve Dua Lipa'nın bu pozları ise çok sevildi! Detaylar içeriğimizde 👇
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Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) geçtiğimiz gece düzenlendi.
Los Angeles'ta 29'uncusu gerçekleşen ödül törenine onlarca ünlü akın etti ve başarılı yapımlarıyla ödüllerine kavuştu.
"Barbie" "Oppenheimer" "Poor Things" gibi başarılı oyuncuların başrollerini üstlendiği filmler birçok ödüle aday gösterildi.
Törene başarılı şarkıcı Dua Lipa ve Billie Eilish de katıldı. Barbie filmi için seslendirdikleri şarkılarla en iyi şarkı ödülüne aday gösterilen şarkıcılar kıyafetleriyle oldukça dikkat çekti.
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İkili birlikte verdiği bu samimi pozlarla da hayranlarından birçok yorum aldı.
Kızıl saçlarıyla ilgi çeken genç ve başarılı şarkıcılar birbirleriyle de uyum içindeydi.
Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
1. "Birlikte çok tatlılar"
2. "Dua Lipa ve Billie Eilish bu gece #CriticsChoiceAwards'ı aydınlatıyor! Etkinliğe yıldız gücü getiren dinamik bir ikili."
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3. "tek karede iki güzellik 🔥"
4. "Görüldü! Kırmızı elbise vs. kötü adam havası - gecede kim daha iyi giyindi? Ben sonuna kadar #redhot takımındayım!"
5. "Çok çarpıcı bir ikili olmuşlar."
6. "İkisi de sektöre hükmediyor 🔥🔥🔥"
7. "Dua Lipa hizmetçisiyle birlikte 🤣🤣"
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8. "sektörün iki kraliçesi"
9. "bu kuşağın kraliçeleri"
10. "Kızıl saçlar bu aşamada çok yorucu.....😭"
Siz ne düşünüyorsunuz?
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