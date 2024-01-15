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Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerine Katılan Billie Eilish ve Dua Lipa İkilisi Kızıl Saçlarıyla İlgi Odağı Oldu

Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerine Katılan Billie Eilish ve Dua Lipa İkilisi Kızıl Saçlarıyla İlgi Odağı Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 13:20

Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) geçtiğimiz gece düzenlendi. 29'uncusu gerçekleşen ödül törenine onlarca ünlü akın etti. Billie Eilish ve Dua Lipa'nın bu pozları ise çok sevildi! Detaylar içeriğimizde 👇

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Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) geçtiğimiz gece düzenlendi.

Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) geçtiğimiz gece düzenlendi.

Los Angeles'ta 29'uncusu gerçekleşen ödül törenine onlarca ünlü akın etti ve başarılı yapımlarıyla ödüllerine kavuştu.

Los Angeles'ta 29'uncusu gerçekleşen ödül törenine onlarca ünlü akın etti ve başarılı yapımlarıyla ödüllerine kavuştu.

"Barbie" "Oppenheimer" "Poor Things" gibi başarılı oyuncuların başrollerini üstlendiği filmler birçok ödüle aday gösterildi.

"Barbie" "Oppenheimer" "Poor Things" gibi başarılı oyuncuların başrollerini üstlendiği filmler birçok ödüle aday gösterildi.

Törene başarılı şarkıcı Dua Lipa ve Billie Eilish de katıldı. Barbie filmi için seslendirdikleri şarkılarla en iyi şarkı ödülüne aday gösterilen şarkıcılar kıyafetleriyle oldukça dikkat çekti.

Törene başarılı şarkıcı Dua Lipa ve Billie Eilish de katıldı. Barbie filmi için seslendirdikleri şarkılarla en iyi şarkı ödülüne aday gösterilen şarkıcılar kıyafetleriyle oldukça dikkat çekti.

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hips.hearstapps.com
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İkili birlikte verdiği bu samimi pozlarla da hayranlarından birçok yorum aldı.

İkili birlikte verdiği bu samimi pozlarla da hayranlarından birçok yorum aldı.

Kızıl saçlarıyla ilgi çeken genç ve başarılı şarkıcılar birbirleriyle de uyum içindeydi.

Kızıl saçlarıyla ilgi çeken genç ve başarılı şarkıcılar birbirleriyle de uyum içindeydi.

Gelin yorumlara birlikte bakalım👇

1. "Birlikte çok tatlılar"

1. "Birlikte çok tatlılar"

2. "Dua Lipa ve Billie Eilish bu gece #CriticsChoiceAwards'ı aydınlatıyor! Etkinliğe yıldız gücü getiren dinamik bir ikili."

2. "Dua Lipa ve Billie Eilish bu gece #CriticsChoiceAwards'ı aydınlatıyor! Etkinliğe yıldız gücü getiren dinamik bir ikili."
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3. "tek karede iki güzellik 🔥"

3. "tek karede iki güzellik 🔥"

4. "Görüldü! Kırmızı elbise vs. kötü adam havası - gecede kim daha iyi giyindi? Ben sonuna kadar #redhot takımındayım!"

4. "Görüldü! Kırmızı elbise vs. kötü adam havası - gecede kim daha iyi giyindi? Ben sonuna kadar #redhot takımındayım!"

5. "Çok çarpıcı bir ikili olmuşlar."

5. "Çok çarpıcı bir ikili olmuşlar."

6. "İkisi de sektöre hükmediyor 🔥🔥🔥"

6. "İkisi de sektöre hükmediyor 🔥🔥🔥"

7. "Dua Lipa hizmetçisiyle birlikte 🤣🤣"

7. "Dua Lipa hizmetçisiyle birlikte 🤣🤣"
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8. "sektörün iki kraliçesi"

8. "sektörün iki kraliçesi"

9. "bu kuşağın kraliçeleri"

9. "bu kuşağın kraliçeleri"

10. "Kızıl saçlar bu aşamada çok yorucu.....😭"

10. "Kızıl saçlar bu aşamada çok yorucu.....😭"

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