Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin Sevgilisi Amaka Enem, Maç Sonu Paylaşımına Yaptığı Yorumla Güldürdü
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin Sevgilisi Amaka Enem, Maç Sonu Paylaşımına Yaptığı Yorumla Güldürdü
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Gaziantep karşısında galip geldikleri maçın ardından paylaşım yaptı. Sevgilisi Amaka Enem ise sevgilisi Jayden Oosterwolde'nin paylaşımında kalçalarına yorum yaptı.
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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile Amaka Enem uzun süredir sevgililer.
Zorlu Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde maçın ardından bol bol paylaşım yaptı.
Sevgilisi Amaka Enem ise sevgilisinin fotoğraflarını beğendi ve yorum yaptı.
Manken olan ve İstanbul'da Jayden Oosterwolde'yi yalnız bırakmayan Amaka Enem, yaptığı yorumla sosyal medyanın diline düştü.
Jayden Oosterwolde'nin paylaşımı şöyleydi👇
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Taraftarlar devre arasında Ferdi Kadıoğlu'nu savunan Oosterwolde'yi övdü.
Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşına yorum yaptı.
Sevgilisi Amaka Enem ise kalçalara odaklanmıştı😂
Bu mesaj Instagram'da beğenilirken Twitter'dan yorumlar yapıldı.
Güzel çiftimize mutluluklar diliyoruz❤️
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