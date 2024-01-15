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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin Sevgilisi Amaka Enem, Maç Sonu Paylaşımına Yaptığı Yorumla Güldürdü

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin Sevgilisi Amaka Enem, Maç Sonu Paylaşımına Yaptığı Yorumla Güldürdü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 11:01

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Gaziantep karşısında galip geldikleri maçın ardından paylaşım yaptı. Sevgilisi Amaka Enem ise sevgilisi Jayden Oosterwolde'nin paylaşımında kalçalarına yorum yaptı.

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile Amaka Enem uzun süredir sevgililer.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile Amaka Enem uzun süredir sevgililer.

Zorlu Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde maçın ardından bol bol paylaşım yaptı.

Zorlu Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde maçın ardından bol bol paylaşım yaptı.

Sevgilisi Amaka Enem ise sevgilisinin fotoğraflarını beğendi ve yorum yaptı.

Sevgilisi Amaka Enem ise sevgilisinin fotoğraflarını beğendi ve yorum yaptı.

Manken olan ve İstanbul'da Jayden Oosterwolde'yi yalnız bırakmayan Amaka Enem, yaptığı yorumla sosyal medyanın diline düştü.

Manken olan ve İstanbul'da Jayden Oosterwolde'yi yalnız bırakmayan Amaka Enem, yaptığı yorumla sosyal medyanın diline düştü.

Jayden Oosterwolde'nin paylaşımı şöyleydi👇

Jayden Oosterwolde'nin paylaşımı şöyleydi👇
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Taraftarlar devre arasında Ferdi Kadıoğlu'nu savunan Oosterwolde'yi övdü.

Taraftarlar devre arasında Ferdi Kadıoğlu'nu savunan Oosterwolde'yi övdü.

Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşına yorum yaptı.

Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşına yorum yaptı.

Sevgilisi Amaka Enem ise kalçalara odaklanmıştı😂

Sevgilisi Amaka Enem ise kalçalara odaklanmıştı😂

Bu mesaj Instagram'da beğenilirken Twitter'dan yorumlar yapıldı.

Bu mesaj Instagram'da beğenilirken Twitter'dan yorumlar yapıldı.

Güzel çiftimize mutluluklar diliyoruz❤️

Güzel çiftimize mutluluklar diliyoruz❤️
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