Adalet Bakanı Tunç: “İsrailli Futbolcu Sagiv Jehezkel Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır”
Adalet Bakanı Tunç: “İsrailli Futbolcu Sagiv Jehezkel Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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