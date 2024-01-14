Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Adalet Bakanı Tunç: “İsrailli Futbolcu Sagiv Jehezkel Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır”

Adalet Bakanı Tunç: “İsrailli Futbolcu Sagiv Jehezkel Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır”

Antalyaspor futbol israil filistin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.01.2024 - 23:57 Son Güncelleme: 15.01.2024 - 00:21

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
7
4
3
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?