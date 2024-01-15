Kadın Futbol Maçının Ardından Beşiktaş İsyan Etti: "Kimliğini Değiştirip Erkek Diye Oynattılar..."

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Gaziantep ALG Spor ile Beşiktaş United Payment karşı karşıya geldi. Gaziantep temsilcisinin 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından ise Beşiktaş yöneticileri kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yöneticisi Fırat Fidan, “Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar!” dedi.

Kaynak: Spor Arena