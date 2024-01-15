Kadın Futbol Maçının Ardından Beşiktaş İsyan Etti: "Kimliğini Değiştirip Erkek Diye Oynattılar..."
Kadın Futbol Maçının Ardından Beşiktaş İsyan Etti: "Kimliğini Değiştirip Erkek Diye Oynattılar..."
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Gaziantep ALG Spor ile Beşiktaş United Payment karşı karşıya geldi. Gaziantep temsilcisinin 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından ise Beşiktaş yöneticileri kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yöneticisi Fırat Fidan, “Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar!” dedi.
Kaynak: Spor Arena
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Beşiktaş, ALG Spor’da oynayan Patricia Seteco’nun cinsiyetinin araştırılması istiyor. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yöneticisi Fırat Fidan, “Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar!” dedi.
Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibinde forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü atan Angolalı Patricia Mingas Afonso Seteco’nun ‘erkek’ olduğunu iddia etti.
Fidan, “Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık!” diye konuştu.
Gazeteci İsmail Er’in özel haberine göre, Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklama yaptı.
“Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.
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ALG Spor’un 10 Kasım 2023’te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.
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