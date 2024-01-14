Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlamaya Heveslenip Sarışınlıkla Korkunç Sonuçlar Elde Eden 19 Ünlü
Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlamaya Heveslenip Sarışınlıkla Korkunç Sonuçlar Elde Eden 19 Ünlü
Sarı saç hemen hemen her kadının ömrü boyunca en az bir kere denediği bir tarz. Ancak bazen vezir olmayı umarken rezil olmak da mümkün tabii.
Sizler için sarı saçı deneyip nasıl olduysa bir türlü yakıştıramamış ünlüleri derledik!
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1. Billie Eilish'in denemediği saç rengi kalmamıştır diyebiliriz. Düşününce sarı saçın çok yakışacağı kanısına varsak da muhtemelen tonundan ötürü bir dönem şöyle bir sonuçla karşı karşıya kalmıştık:
2. Bebek suratı ve kendi şahsına münhasır saçlarıyla harika bir görüntüye sahip Zendaya, maalesef bir dönem sarışın olma kararı vermişti.
3. Hande Yener'i çoğunlukla sarışın görsek bile dönem dönem sarının tonunu kaçırdığı ve gözlerimizi kanattığı anlar da olmuştu.
4. Selena Gomez de doğal saçları dışında başka bir tonun yakışmadığı ünlülerden. Ama tabii her kadın gibi o da sarışın olmayı bir denemişti!
5. Güzeller güzeli Rihanna'mız, biricik Riri'miz, canımız... Neden yaptın ki kendine bunu?
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6. Kızıl saçlarıyla gönlümüzde taht kuran Elçin Sangu kısacık bir süreliğine sarışın olmak gibi bir hataya düşmüştü.
7. Sen zaten bebek gibisin, böyle denemelere girmeye gerek var mıydı Anne Hathaway?
8. Gossip Girl'in Blair'i bu saç hiç olmuş mu allasen? Leighton Meester'ı böyle görünce biz tanıyamadık doğrusu!
9. Zoë Kravitz de "amaaan ne kaybederim ki?" diye düşünüp sarışın olmuş, sonucunda da tarzından pek çok şey kaybetmişti 🥲
10. Sarışınlık birine yakışmamayı seçse, bu kişi kesinlikle Kim Kardashian olurdu! Ama işte fazla para engel tanımıyor, gidip sarının en çiğ tonunu yaptırıyor insana.
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11. Gökçe Bahadır da bir dönem kendine bu kötülüğü yapmış, sarı saçın çekiciliğine kendini kaptırıp sonunda herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı.
12. Biz susalım sen söyle. Olmuş mu bu saç hiç Dua Lipa?
13. Sık sık sarı saçlı görsek de kimi zaman tonunun ayarını kaçıran Demet Akalın da listede olmayı hak etti elbette.
14. Hadise de sık sık sarı ve kahverengi tonları arasında gidip geliyor. Ama bir dönem maalesef bu sarı tonuyla kendisini de görmüştük.
15. Güzelliği dillere destan Kendall Jenner da sarı saçtan nasibini almıştı.
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16. Kylie Jenner'ın bir dönem ısrarcı davrandığı sarı saç da bu. BU AİLE AKILLANMIYOR!
17. Bebeksi yüzünü sarının en olmadık tonuyla gölgeleyen bir diğer isim de Lana Del Rey'di.
18. Sen zaten bal gibisin, güzelliğin dillere destan. Bu saçı denemeye gerek var mıydı Beyonce?
19. Burçin Terzioğlu "yeni bir ben" notuyla ve neşeyle paylaştığı bu saçlarıyla hepimizi üzmüştü.
Sizin var mı sarı saçı yakıştıramadığınız ünlüler? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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