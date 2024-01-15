Pis Yer Bırakmamaya And İçen Foşur Foşur Reis Cem Özkök Bu Sefer de Kınalı Ayaklarıyla Fena Dile Düştü
Pis Yer Bırakmamaya And İçen Foşur Foşur Reis Cem Özkök Bu Sefer de Kınalı Ayaklarıyla Fena Dile Düştü
Sosyal medyanın hayatımızın tam ortasına oturttuğu isimlerden biri de Cem Özkök oldu. Temizlik videolarıyla hepimizi adeta hipnotize eden Cem Özkök bu sefer de eline ve ayağına yaktırdığı kınayla dikkatleri çekti.
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"Foşur foşur" ve "lavanta yağı" denildiğinde aklımıza gelen ilk isim olmayı başaran Cem Özkök son dönemin en popüler isimlerinden.
Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunan Özkök, tek bir kir görmeyinceye kadar temizlik yapmaya niyet etmiş gibi. Gördüğü her yeri bal dök yapma konusunda da epey ısrarcı.
Öyle ki, arabasının bakımı yapılırken içeride kirli bir mutfakla karşılaşan Özkök ortamı "çay içilebilir" hale gelene kadar foşur foşur yıkamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Sabah'tan Pınar Yıldız Yüksel'e röportaj veren Cem Özkök, en büyük hayalini açıklamış ve "Ayasofya Camii'nin halılarına ve toplu taşımalara el atmak için sabırsızlanıyorum!" demişti.
Instagram, TikTok ve Twitter gibi birçok mecrada sıkça karşımıza çıkan Cem Özkök bu sefer de başka bir konuyla geldi gündemimize.
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Elleri ve ayakları çok terlediği için şifayı kına yakmakta arayan fenomen isim "annem ile kına" notuyla bir paylaşım yaptı.
Cem Özkök'ün "Kınanın şifası büyük" diyerek yaptığı bu kare bir süre sonra sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Hatta kendisine gelen yorumlardan bazılarını da yorumsuz bırakmadı Foşur Foşur Reis...
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Yağmur gibi eleştiri yorumlarından sonra bir paylaşım daha yapan Cem Özkök ""El terlemeniz varsa özellikle iyi gelecek Boş boş dalga geçeceğinize öğrenin" sözleriyle yorumlara yanıt verdi.
Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma da kayıtsız kalamadı en nihayetinde...
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