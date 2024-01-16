Tuğba Ekinci, Daha Önce 'Bakımsız Kırmızı Turşu' Dediği Cem Yılmaz'ı Ebru Gündeş'i Harcayıp Övmeye Karar Verdi

Skandal açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen, savunduğu her şeyin tersini de kendisi yapan Tuğba Ekinci, daha önce yerin dibine soktuğu Cem Yılmaz'ın gösteri bileti fiyatlarını Ebru Gündeş'i yererek övmeye karar verdi...