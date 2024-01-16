Tuğba Ekinci, Daha Önce 'Bakımsız Kırmızı Turşu' Dediği Cem Yılmaz'ı Ebru Gündeş'i Harcayıp Övmeye Karar Verdi
Tuğba Ekinci, Daha Önce 'Bakımsız Kırmızı Turşu' Dediği Cem Yılmaz'ı Ebru Gündeş'i Harcayıp Övmeye Karar Verdi
Skandal açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen, savunduğu her şeyin tersini de kendisi yapan Tuğba Ekinci, daha önce yerin dibine soktuğu Cem Yılmaz'ın gösteri bileti fiyatlarını Ebru Gündeş'i yererek övmeye karar verdi...
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Hayatımıza "O Şimdi Asker" şarkısıyla giren o günden beri de skandal açıklamalarına aralıksız devam eden Tuğba Ekinci, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor ve paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.
Ünlü isimlere taş atmayı seven, sivri dilli eleştirilerini ardı ardına sıralayan Tuğba Ekinci'nin daha önce Cem Yılmaz hakkında da çok konuşulan bir yorumu olmuştu, belki hatırlarsınız...
Ne hikmetse büyük bir U dönüşü yapmaya karar verdi Tuğba Ekinci. Cem Yılmaz'ın rağbet görünce aniden zamlanan gösteri bileti fiyatlarına gelen tepkiler üzerine, Cem Yılmaz'ı korumaya aldığı bir paylaşımda bulundu.
Üstelik sadece Cem Yılmaz hakkındaki "Güzelim kadınlar bunu neden izlemeye giderler?" sözünden caymadı, Cem Yılmaz'ı överken Ebru Gündeş'i de yermeye karar verdi.
"Ebru Gündeş dinlemeye kişi başı 20 bin veriliyor da, Cem Yılmaz'a kişi başı 4 bin niye mevzu oluyor? sonucuna varan Tuğba Ekinci, hem Cem Yılmaz Ebru Gündeş'in yarısı eder demiş oldu. Hem de Ebru Gündeş'e bile bu paralar veriliyorsa Cem'e de verilir demeye getirerek konuya durduk yere Ebru Gündeş'i dahil etti.
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