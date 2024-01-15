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'Ayyaş' Şarkısından Çıkardıkları Bölümü Paylaşan Edis'in Nağmeleri "Bu Çocuk Güzel Ezan Okurmuş" Dedirtti

'Ayyaş' Şarkısından Çıkardıkları Bölümü Paylaşan Edis'in Nağmeleri "Bu Çocuk Güzel Ezan Okurmuş" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
16.01.2024 - 00:47

Edis, Barış Mengüç'le şarkısı Ayyaş'tan çıkardıkları kesitleri TikTok hesabında paylaştı, Edis'in nağmelerini duyanlar konuyu hemen ezana bağladı! 😂

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Pop müziğin ışık hızıyla yükselen yıldızı Edis, kısa bir süre içerisinde hem sempatikliği hem de kendine has tarzıyla herkesin bayıldığı isimlerden biri haline geldi.

Pop müziğin ışık hızıyla yükselen yıldızı Edis, kısa bir süre içerisinde hem sempatikliği hem de kendine has tarzıyla herkesin bayıldığı isimlerden biri haline geldi.

Hepimizin diline anında dolanan şarkılarına ve yanık sesine ise diyecek yok! Sahne şovları ve dikkat çekici kombinlerinin yanına bir de yakışıklılığı eklediğinizde inanılmaz bir kovboya sahip olmuş oluyorsunuz zaten... Aksi mümkün mü?

Hepimizin diline anında dolanan şarkılarına ve yanık sesine ise diyecek yok! Sahne şovları ve dikkat çekici kombinlerinin yanına bir de yakışıklılığı eklediğinizde inanılmaz bir kovboya sahip olmuş oluyorsunuz zaten... Aksi mümkün mü?

Edis, geçtiğimiz günlerde Barış Mengüç'le yeni düeti "Ayyaş"ı çıkardı biliyorsunuz. Ve Ayyaş da aynı Martılar, Arıyorum ve Yalancı gibi aniden hit oldu!

Edis, geçtiğimiz günlerde Barış Mengüç'le yeni düeti "Ayyaş"ı çıkardı biliyorsunuz. Ve Ayyaş da aynı Martılar, Arıyorum ve Yalancı gibi aniden hit oldu!

Müzik listelerinde başı çeken Ayyaş, herkesi ayyaş hallere soktu!

Edis'i bile! Ayyaş'ı dinlediği anları paylaşan Edis, ilk önce sosyal medya kullanıcılarına küçük bir kalp krizi geçirtti 👇

Ardından "atılan sahneler" notuyla, Ayyaş'tan çıkardıkları farklı bir yorumu paylaştı... Kimileri şarkının bu haliyle yeni bir versiyonu olması gerektiğini savunurken kimileri de konuyu ezana bağladı! 🙈

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