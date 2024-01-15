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Önce Acun Savaşı Sonra Formula E CEO'su: Hakkındaki İddialara Sinirlenen Şeyma Subaşı'ndan "Habercilik" Dersi

Önce Acun Savaşı Sonra Formula E CEO'su: Hakkındaki İddialara Sinirlenen Şeyma Subaşı'ndan "Habercilik" Dersi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.01.2024 - 21:44

Önce Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'yla sessiz bir savaş içinde olduğu, sonra da Formula E CEO'suyla yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, hakkında çıkan haberlere sinirlendi. Enteresan noktalara değinen Şeyma Subaşı'nın habercilik dersi verip, kadınları genelleyen küçümseyici açıklamalarda bulunması tepki çekti!

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Bir dönemin efsanesi "Var mısın Yok Musun"la hayatımıza ani bir giriş yapan Şeyma Subaşı, o günden sonra ne bizim ne de Acun Ilıcalı'nın hayatından çıkmadı.

Bir dönemin efsanesi "Var mısın Yok Musun"la hayatımıza ani bir giriş yapan Şeyma Subaşı, o günden sonra ne bizim ne de Acun Ilıcalı'nın hayatından çıkmadı.

Acun Ilıcalı henüz evliyken başlayan ilişkileri epey olaylı başladı, olaylı da bitti. Beraber bir kızları olan çift, 2017'de evlenip 2018'de boşanarak 8 yıllık aşklarına son verdiler.

Acun Ilıcalı henüz evliyken başlayan ilişkileri epey olaylı başladı, olaylı da bitti. Beraber bir kızları olan çift, 2017'de evlenip 2018'de boşanarak 8 yıllık aşklarına son verdiler.

Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı sosyal medya fenomenliğine yönelmeye karar verdi, başarılı da oldu. Dünyayı dolaşan Şeyma Subaşı hem paylaşımları, hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen, magazinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı sosyal medya fenomenliğine yönelmeye karar verdi, başarılı da oldu. Dünyayı dolaşan Şeyma Subaşı hem paylaşımları, hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen, magazinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Birkaç ay önce bir dargın bir barışık olduğu Meedo'yla evlenip beş ay içinde de boşanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Dominik'e gitmiş, ortalık bir karışmıştı hatırlarsanız.

Birkaç ay önce bir dargın bir barışık olduğu Meedo'yla evlenip beş ay içinde de boşanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Dominik'e gitmiş, ortalık bir karışmıştı hatırlarsanız.

Şeyma'nın Acun'u öven paylaşımları, 'Ben buradayım' dercesine paylaştığı pozları derken, Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'dan gelen karşı hamleler ikilinin arasında soğuk bir savaş olduğunu düşündürmüştü.

Kaçıranlarınız için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından daha yeni bir bomba daha patlamıştı kendisiyle ilgili. Dominik'in ardından Meksika'ya uçan Şeyma Subaşı'nın Formula E CEO'suyla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı.

Ardından daha yeni bir bomba daha patlamıştı kendisiyle ilgili. Dominik'in ardından Meksika'ya uçan Şeyma Subaşı'nın Formula E CEO'suyla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı.

O olayın detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

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İddialar üst üste gelince, bu sefer yoğun ilgiden sıkılmış olacak ki Şeyma Subaşı, az önce hakkında çıkan tüm haberlere cevap verdiği bir video paylaştı.

İddialar üst üste gelince, bu sefer yoğun ilgiden sıkılmış olacak ki Şeyma Subaşı, az önce hakkında çıkan tüm haberlere cevap verdiği bir video paylaştı.

Bir yere kadar 'çok anlaşılabilir bir isyan' diye yorumlanabilecek videoda, birdenbire kadınları genelleyen ve küçümseyen bir şekilde konuşan, bir de habercilik dersi veren Şeyma Subaşı açıklamalarıyla 'bu neydi şimdi?' dedirtti.

Önce haberlerin doğru olmadığını söyleyen Şeyma Subaşı, önce "şunu haber yapabilirsiniz, boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım" dedi.

Önce haberlerin doğru olmadığını söyleyen Şeyma Subaşı, önce "şunu haber yapabilirsiniz, boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım" dedi.

Ardından, 'Biliyorum şu an bekarım diye herkesle yazacaksınız çünkü galiba kızların hiçbir normal erkek arkadaşı olamıyor bu dönemde. Ya da bir şey yaşamak zorundalar yurt dışına gitmek için falan. Bende tam tersi, kimseyle beraber değilim. Flörtleşmiyorum dahi. Kimseyle beraber değilim, hadi bunu haber yapın lütfen, lütfen, lütfen' ifadelerini kullandı.

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