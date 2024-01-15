Önce Acun Savaşı Sonra Formula E CEO'su: Hakkındaki İddialara Sinirlenen Şeyma Subaşı'ndan "Habercilik" Dersi

Ardından, 'Biliyorum şu an bekarım diye herkesle yazacaksınız çünkü galiba kızların hiçbir normal erkek arkadaşı olamıyor bu dönemde. Ya da bir şey yaşamak zorundalar yurt dışına gitmek için falan. Bende tam tersi, kimseyle beraber değilim. Flörtleşmiyorum dahi. Kimseyle beraber değilim, hadi bunu haber yapın lütfen, lütfen, lütfen' ifadelerini kullandı.