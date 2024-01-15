Önce Acun Savaşı Sonra Formula E CEO'su: Hakkındaki İddialara Sinirlenen Şeyma Subaşı'ndan "Habercilik" Dersi
Önce Acun Savaşı Sonra Formula E CEO'su: Hakkındaki İddialara Sinirlenen Şeyma Subaşı'ndan "Habercilik" Dersi
Önce Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'yla sessiz bir savaş içinde olduğu, sonra da Formula E CEO'suyla yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, hakkında çıkan haberlere sinirlendi. Enteresan noktalara değinen Şeyma Subaşı'nın habercilik dersi verip, kadınları genelleyen küçümseyici açıklamalarda bulunması tepki çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönemin efsanesi "Var mısın Yok Musun"la hayatımıza ani bir giriş yapan Şeyma Subaşı, o günden sonra ne bizim ne de Acun Ilıcalı'nın hayatından çıkmadı.
Acun Ilıcalı henüz evliyken başlayan ilişkileri epey olaylı başladı, olaylı da bitti. Beraber bir kızları olan çift, 2017'de evlenip 2018'de boşanarak 8 yıllık aşklarına son verdiler.
Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı sosyal medya fenomenliğine yönelmeye karar verdi, başarılı da oldu. Dünyayı dolaşan Şeyma Subaşı hem paylaşımları, hem açıklamaları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen, magazinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Birkaç ay önce bir dargın bir barışık olduğu Meedo'yla evlenip beş ay içinde de boşanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Dominik'e gitmiş, ortalık bir karışmıştı hatırlarsanız.
Ardından daha yeni bir bomba daha patlamıştı kendisiyle ilgili. Dominik'in ardından Meksika'ya uçan Şeyma Subaşı'nın Formula E CEO'suyla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İddialar üst üste gelince, bu sefer yoğun ilgiden sıkılmış olacak ki Şeyma Subaşı, az önce hakkında çıkan tüm haberlere cevap verdiği bir video paylaştı.
Önce haberlerin doğru olmadığını söyleyen Şeyma Subaşı, önce "şunu haber yapabilirsiniz, boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım" dedi.
Söz sizde! Yorumlarda buluşalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda