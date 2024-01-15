Nurgül Yeşilçay Diyetini Bozunca Paralel Evrendeki Kösem Sultan Kişiliğinden Azar Yedi!

Oyunculuğunun yanısıra bir de sosyal medya fenomenine dönüşen Nurgül Yeşilçay son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Bazen iğneleyici bazen de taklit yaptığı videolar çeken ünlü oyucunun son paylaşımı viral oldu. Yeşilçay'ın diyet bozma paylaşımında eski karakteri Kösem Sultan'la mücadele ettiği anlara yorum yağdı.