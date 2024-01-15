Nurgül Yeşilçay Diyetini Bozunca Paralel Evrendeki Kösem Sultan Kişiliğinden Azar Yedi!
Nurgül Yeşilçay Diyetini Bozunca Paralel Evrendeki Kösem Sultan Kişiliğinden Azar Yedi!
Oyunculuğunun yanısıra bir de sosyal medya fenomenine dönüşen Nurgül Yeşilçay son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Bazen iğneleyici bazen de taklit yaptığı videolar çeken ünlü oyucunun son paylaşımı viral oldu. Yeşilçay'ın diyet bozma paylaşımında eski karakteri Kösem Sultan'la mücadele ettiği anlara yorum yağdı.
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Son olarak Veda Mektubu dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Nurgül Yeşilçay, artık sosyal medyada daha çok karşımıza çıkıyor.
Güzelliği ve neşe dolu doğal tavırlarıyla gönülleri fetheden ünlü oyuncu şu sıralar sosyal medya fenomenliğine bürünmüş durumda.
Yeşilçay, dizi ve sinema projelerinin yanı sıra eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla da mizah yeteneğini konuşturuyor!
Son olarak "Diyeti bozarken arkadaşlarımdan beklediğim performans 😜" notuyla bir video paylaşan Nurgül Yeşilçay yine ortalığı kırdı geçirdi.
Ünlü oyuncu, 2016-2017 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Kösem Sultan'la diyet kavgası yapınca ortalığı kırdı geçirdi.
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Gelin, Nurgül Yeşilçay ve Kösem Sultan'ın diyet bozma kavgasına kimler neler demiş beraber görelim!
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Siz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyeti çabuk bozanlardan mısınız yoksa azimli misiniz?
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