Yüzündeki Değişimlerle Dikkat Çeken Rafet El Roman İddialara Cevap Verdi: "Lanet Olsun Doğuştan Karizmatiğim"
Yüzündeki Değişimlerle Dikkat Çeken Rafet El Roman İddialara Cevap Verdi: "Lanet Olsun Doğuştan Karizmatiğim"
Son zamanlarda yüzündeki değişimlerle dikkat çeken ünlü şarkıcı Rafet El Roman estetik iddialarına cevap verdi. Detaylar içeriğimizde👇
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Duygusal şarkıların baş kahramanı ve akıllara ilk gelen isimlerinden olan Rafet El Roman'ın şarkılarını duymayan yoktur.
Eşi Tuğba Altıntop'tan ayrıldıktan sonra birçok kadınla anılan şarkıcının aşk hayatı epey olaylı, sürekli ikili ilişkileriyle gündem olmayı başarıyor kendisi.
Boşanma sonrası kendinden 20 yaş küçük kadınlarla ilişki yaşayan Rafet El Roman bu konuda da oldukça eleştirilmişti.
Şimdilerde yüzündeki değişimle dikkat çeken 55 yaşındaki şarkıcı estetik iddialarını yalanladı."Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." cevabını verdi.
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