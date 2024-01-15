Hayranının Reddedilen Schengen Vizesi Aslında Taylor Swift Konseri için Olduğu Duyulunca Kabul Edildi
Hayranının Reddedilen Schengen Vizesi Aslında Taylor Swift Konseri için Olduğu Duyulunca Kabul Edildi
Artık adını duymayanın kalmadığı Taylor Swift 'in dünya çapında yakaladığı ün gün geçtikçe artıyor. Şarkıcının bir hayranının İtalya'daki konseri için başvurduğu vizenin kabulünde büyük rol oynadığı ortaya çıktı. Detaylar içeriğimizde👇
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2023 senesine damgasını vuran şarkıcı Taylor Swift'i duymayan yoktur.
Aylık 100 milyon dinleyiciyle ve rekor kıran albüm satışlarıyla her geçen gün başarılarına bir yenisini eklemeyi başarıyor Swift.
Pop yıldızın konserlerine hangi ülkede olursa olsun milyonlarca hayranı katılıyor.
Yakaladığı ün ve başarı ile milyarder olan pop yıldızı sık sık Dünya'nın dört bir yanında konserler vermeye devam ediyor.
14 Temmuzda İtalya'nın Milano şehrinde vereceği konserin biletleri 800 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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50 bin Euro'ya kadar çıkan biletlerin neredeyse hepsi tükendi. Anlayacağınız ünlü şarkıcının hayranlarının sevgisi bambaşka bir boyutta.
Şarkıcının İtalya'daki konserine bilet alan Filipinli hayranın Schengen vizesi başvurusu reddedilince Taylor Swift konserine katılacağını belirtti.
Swift konserine katılacağını kanıtlayan Filipinli hayranın Schengen vizesi kabul edildi.
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