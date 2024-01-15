Halil İbrahim Göker'in "Tarihi Karakterler Günümüzde Story Atsaydı" Paylaşımı Çok Sevildi
Halil İbrahim Göker'in "Tarihi Karakterler Günümüzde Story Atsaydı" Paylaşımı Çok Sevildi
Halil İbrahim Göker, sosyal medyanın en eski fenomenlerinden biri. Vine dönemiyle tanıdığım eğlenceli fenomen bu sefer de 'Tarihi Karakterler Günümüzde Story Atsaydı' başlıklı paylaşımıyla viral oldu. Gelin detayları görelim...
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Aykut Elmas, Uğur Can Akgül gibi isimlerle beraber Vine döneminden tanıdığımız Halil İbrahim Göker sosyal medyanın en sevilen isimlerinden.
TikTok'dan önce hayatımıza giren Halil İbrahim Göker'in birbirinden eğlenceli paylaşımları izleyenleri epey güldüren cinsten.
Hemen hemen her paylaşımı keşfetimize düşen sempatik fenomen bu sefer de "Tarihi Karakterler Günümüzde Story Atsaydı" içeriğiyle viral oldu.
Aslı Bekiroğlu'nun Hürrem Sultan'ı canlandırdığı videoda tarihe damga vurmuş birçok önemli isime yer verildi.
Sizce Hürrem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Nikola Tesla, Thomas Edison, Yıldırım Beyazıd, Neyzen Tevfik, Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci şimdi Instagram'da olsa nasıl storyler atardı?
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1. Halil İbrahim Göker'in paylaşımını buradan izleyebilirsiniz 👇
2. Tabii videoyu izleyenler, birçok tarihi ismin de ne diyebileceğini yorumlara yazdı! Yine birbirinden yaratıcı cevaplar geldi.
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12. Sizin aklınıza gelen isimler de var mı? Tarihi isim ellerine akıllı telefon alsaydı nasıl bir hikaye atardı?
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hasan tahsin: az'dan az çok'tan çok gider
Kostantin Palologoz.....Dümende çok iyisiniz, lakin; asfaltta gemi yürümez.. (son paylaşımı) fatihe hitaben