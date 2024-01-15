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Selda Bağcan'ın Evlere Şenlik Pantolonunu Bile Bulan Tansu Dayan Çarşı Pazar Konser Kombinini Fena Tiye Aldı!

Selda Bağcan'ın Evlere Şenlik Pantolonunu Bile Bulan Tansu Dayan Çarşı Pazar Konser Kombinini Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.01.2024 - 20:36

Gündemdeki her olayı ve her kombini kendi tarzıyla tiye alan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın Selda Bağcan'ın konser kombinini tiye alışı büyük güldürdü!

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Kısa bir süre içerisinde kendisine kocaman bir kitle edinen Tansu Dayan, ne zaman gözümüzü kanatan bir kombin görsek ya da bir olaya kahkahalarla gülsek aklımıza gelen ilk isim artık!

Kısa bir süre içerisinde kendisine kocaman bir kitle edinen Tansu Dayan, ne zaman gözümüzü kanatan bir kombin görsek ya da bir olaya kahkahalarla gülsek aklımıza gelen ilk isim artık!

Bir olay, poz, kombin veya video gündeme oturduğu gibi ışık hızıyla yetişen Tansu Dayan, taklitleri ve her detaya muazzam özen göstermesiyle öne çıkıyor!

Bir olay, poz, kombin veya video gündeme oturduğu gibi ışık hızıyla yetişen Tansu Dayan, taklitleri ve her detaya muazzam özen göstermesiyle öne çıkıyor!

Paylaşımları sabırsızlıkla beklenen ve hatta bazen sosyal medya kullanıcıları tarafından "göreve çağırılan" sosyal medya fenomeni ne yapıp edip güldürmenin bir yolunu buluyor.

Paylaşımları sabırsızlıkla beklenen ve hatta bazen sosyal medya kullanıcıları tarafından "göreve çağırılan" sosyal medya fenomeni ne yapıp edip güldürmenin bir yolunu buluyor.

Son projesi ise Selda Bağcan'ın prova yaptığı sırada kameraya takılan çarşı pazar kombini üzerine!

Son projesi ise Selda Bağcan'ın prova yaptığı sırada kameraya takılan çarşı pazar kombini üzerine!

Kaçıranlarınız için Selda Bağcan'ın dillere düşen kombinine gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Şimdi hazırsanız Tansu'nun kombini tiye almakla yetinmeyip bir de parodi çektiği o videoya gelelim!

Şimdi hazırsanız Tansu'nun kombini tiye almakla yetinmeyip bir de parodi çektiği o videoya gelelim!
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"Çarşı pazardan dönerken bir anda konserim olduğu aklıma gelmiştir (Selda Bağcan’a saygılarımızla ❤️)"

Buyurun, Selda Bağcan'ınkinin tıpkısının aynısı mint gömlekli, desenli pantolonlu ve turuncu yazmalı Tansu'ya gelen yorumlara beraber bakalım!😂

Buyurun, Selda Bağcan'ınkinin tıpkısının aynısı mint gömlekli, desenli pantolonlu ve turuncu yazmalı Tansu'ya gelen yorumlara beraber bakalım!😂

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