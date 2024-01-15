Zamanında Diva'nın Elini Öpüp Başına Koyan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un Zeki Müren İddialarına Kan Kustu

Özetle Özlem Güner, Bülent Ersoy'un adını bile anmayarak 'Biz aramızda çok özel şeylerden bahsederdik, o onlardan biri asla olmadı' açıklamasında bulundu. Falaka iddialarına cevap verdi ve Bülent Ersoy ile Zeki Müren arasındaki ilişkiyi tüm gerçekleriyle anlattı.