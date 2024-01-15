Zamanında Diva'nın Elini Öpüp Başına Koyan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un Zeki Müren İddialarına Kan Kustu
Zamanında Diva'nın Elini Öpüp Başına Koyan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un Zeki Müren İddialarına Kan Kustu
Geçtiğimiz günlerde Zeki Müren iddialarıyla ortalığın ayağa kalkmasına sebep olan Bülent Ersoy'a bir tepki de zamanında kendisini yerlere göklere sığdıramayan ardından ne olduysa sürekli taş atmaya karar veren Yılmaz Morgül'den geldi.
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Safiye Soyman ve Banu Alkan'la beraber yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programı sayesinde son zamanlarda hemen hemen her gün gündem olan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı Zeki Müren açıklamalarıyla ağızları açık bırakmıştı hatırlarsanız.
Bunun üzerine Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner ile bir röportaj yapmış, iddialar hakkında konuşmuştuk.
Büyüyen Zeki Müren kaosu başka isimleri de harekete geçirdi. Önce, daha evvel Bülent Ersoy'la birçok kez polemiğe girmiş gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'dan bir tepki geldi.
Şimdi de devreye zamanında Bülent Ersoy'u yerlere göklere sığdıramayan fakat sonradan ne olduysa sürekli Bülent Ersoy'a çıkışmaya başlayan Yılmaz Morgül'den geldi.
Notunu bir videoyla paylaşan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un kendisi için bitmiş bir insan olduğunu defalarca vurguladı. "Bir dönem basının karşısında Zeki Müren beyefendiyle dudak dudağa gülerek pozlar veren kendisi değil miydi? 28 yıl sonra bu neyin kini, neyin nefretidir?" diye sordu.
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Bülent Ersoy'la küsmesinin sebebini ne yaptıysa olmadığı, Bülent Ersoy'dan gerekli saygıyı göremediği ve onu hayatından tamamen çıkarttığını vurgulayarak anlatan Yılmaz Morgül'ün sert sözlerini görenler, daha önce divasının ellerini öpüp başına koyarak bayram harçlığı aldığı fotoğraflar hatırlatmayı ihmal etmedi tabii!
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