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Zamanında Diva'nın Elini Öpüp Başına Koyan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un Zeki Müren İddialarına Kan Kustu

Zamanında Diva'nın Elini Öpüp Başına Koyan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un Zeki Müren İddialarına Kan Kustu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.01.2024 - 23:17

Geçtiğimiz günlerde Zeki Müren iddialarıyla ortalığın ayağa kalkmasına sebep olan Bülent Ersoy'a bir tepki de zamanında kendisini yerlere göklere sığdıramayan ardından ne olduysa sürekli taş atmaya karar veren Yılmaz Morgül'den geldi.

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Safiye Soyman ve Banu Alkan'la beraber yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programı sayesinde son zamanlarda hemen hemen her gün gündem olan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı Zeki Müren açıklamalarıyla ağızları açık bırakmıştı hatırlarsanız.

Safiye Soyman ve Banu Alkan'la beraber yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programı sayesinde son zamanlarda hemen hemen her gün gündem olan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı Zeki Müren açıklamalarıyla ağızları açık bırakmıştı hatırlarsanız.

Sanat güneşi Zeki Müren'in acımasız biri olduğunu, çalışanlarını nafakaya çektiğini, kendisini kıskandığını ve hatta bu sebeple öldüğünü iddia eden Bülent Ersoy, büyük tepki çekmişti.

Bunun üzerine Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner ile bir röportaj yapmış, iddialar hakkında konuşmuştuk.

Bunun üzerine Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner ile bir röportaj yapmış, iddialar hakkında konuşmuştuk.

Özetle Özlem Güner, Bülent Ersoy'un adını bile anmayarak 'Biz aramızda çok özel şeylerden bahsederdik, o onlardan biri asla olmadı' açıklamasında bulundu. Falaka iddialarına cevap verdi ve Bülent Ersoy ile Zeki Müren arasındaki ilişkiyi tüm gerçekleriyle anlattı.

Kaçıranlarınız için röportajın tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Büyüyen Zeki Müren kaosu başka isimleri de harekete geçirdi. Önce, daha evvel Bülent Ersoy'la birçok kez polemiğe girmiş gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'dan bir tepki geldi.

Büyüyen Zeki Müren kaosu başka isimleri de harekete geçirdi. Önce, daha evvel Bülent Ersoy'la birçok kez polemiğe girmiş gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'dan bir tepki geldi.

Aslan, 'Zeki Bey hiç kimseyi kıskanmayacak kadar zirvede olan biridir ama kendisinden sonra zerre kadar kıymetiharbiyesi olmayan kırıntılar tarafından her zaman kıskanılmıştır.' açıklamasında bulunmuştu.

Kendisinin tepkisinden de bu yazımızda bahsetmiştik:

Şimdi de devreye zamanında Bülent Ersoy'u yerlere göklere sığdıramayan fakat sonradan ne olduysa sürekli Bülent Ersoy'a çıkışmaya başlayan Yılmaz Morgül'den geldi.

Şimdi de devreye zamanında Bülent Ersoy'u yerlere göklere sığdıramayan fakat sonradan ne olduysa sürekli Bülent Ersoy'a çıkışmaya başlayan Yılmaz Morgül'den geldi.

Bülent Ersoy'un Zeki Müren açıklamalarına sinirlenen Morgül, 'Ölmüş insanın arkasından rahmet verilir; dua edilir. Zeki Müren'i aşağılayan, yargılayan kibir sahipleri benim için bitmiş insanlardır. İnsanlıktan nasibini alamamıştır. Bu fütursuzca beyanatlar veren kişinin hayatını incelediğimizde ses sanat değerini skandallarla, sansasyonlarla, polemiklerle, ağıza alınmayacak kelimelerin kavgalarında gündemi sürekli işgal ettiğini görebiliriz' diyerek divasına kan kustu.

Notunu bir videoyla paylaşan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un kendisi için bitmiş bir insan olduğunu defalarca vurguladı. "Bir dönem basının karşısında Zeki Müren beyefendiyle dudak dudağa gülerek pozlar veren kendisi değil miydi? 28 yıl sonra bu neyin kini, neyin nefretidir?" diye sordu.

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Bülent Ersoy'la küsmesinin sebebini ne yaptıysa olmadığı, Bülent Ersoy'dan gerekli saygıyı göremediği ve onu hayatından tamamen çıkarttığını vurgulayarak anlatan Yılmaz Morgül'ün sert sözlerini görenler, daha önce divasının ellerini öpüp başına koyarak bayram harçlığı aldığı fotoğraflar hatırlatmayı ihmal etmedi tabii!

Bülent Ersoy'la küsmesinin sebebini ne yaptıysa olmadığı, Bülent Ersoy'dan gerekli saygıyı göremediği ve onu hayatından tamamen çıkarttığını vurgulayarak anlatan Yılmaz Morgül'ün sert sözlerini görenler, daha önce divasının ellerini öpüp başına koyarak bayram harçlığı aldığı fotoğraflar hatırlatmayı ihmal etmedi tabii!

Herkes unutabilir ama buralarda hiçbir şey unutulmuyor biliyorsunuz, ne kadar zaman geçerse geçsin! 😉

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