Altın Küre'de Güzelliğiyle Cümle Alemi Çatlatan Ebru Şallı Rüzgarı Bu Sefer de Emmy Ödüllerinde Esti!
Altın Küre'de Güzelliğiyle Cümle Alemi Çatlatan Ebru Şallı Rüzgarı Bu Sefer de Emmy Ödüllerinde Esti!
Geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödüllerine katılıp güzelliğiyle hayran bırakan Ebru Şallı bu sefer de Emmy Ödüllerinde boy gösterdi! Detaylar👇
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Yıllar geçse de hep fit ve güzel kalışı, sağlıklı beslenmeye ve spora verdiği önem, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri Ebru Şallı!
Geçtiğimiz günlerde, biz Altın Küre'yi takip ederken sürpriz bir şekilde kırmızı halıda beliren ve adeta fırtınalar estiren Ebru Şallı güzelliği ve asil kombiniyle çok konuşulmuştu!
Hızını alamayan Ebru Şallı bu sefer de koluna kocasını da takarak Emmy Ödüllerinde boy gösterdi!
Sosyal medya kullanıcılarından yine tam not alan Ebru Şallı'nın binlerce ünlü isim arasında parlaması gözlerden kaçmadı.
Güzel modelin elbise tercihini Dolce&Gabbana'dan yaptığını ve dantelli midi elbisesinin fiyatının 729 dolar olduğunu da öğrendik! Demek ki neymiş Emmy Ödüllerinde de olsan milyonlara gerek kalmadan, 22 bin TL'ye de muazzam gözükülebiliyormuş! 😂
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O zaman ne diyelim? Sıra Oscar'da! Şahane gözüküyorsun Ebru Şallı ❤️
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