Altın Küre Ödüllerinde Yabacılara Taş Çıkartan İsim Türk Model Ebru Şallı Oldu: Güzelliğinden Herkes Büyülendi

Altın Küre Ödül töreninde Türk rüzgarı esti! Ünlü manken Ebru Şallı sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin seçildiği ve ödüllerine kavuştuğu Altın Küre'de kırmızı halı pozlarıyla ve güzelliğiyle olay oldu!