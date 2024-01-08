Altın Küre Ödüllerinde Yabacılara Taş Çıkartan İsim Türk Model Ebru Şallı Oldu: Güzelliğinden Herkes Büyülendi
Altın Küre Ödüllerinde Yabacılara Taş Çıkartan İsim Türk Model Ebru Şallı Oldu: Güzelliğinden Herkes Büyülendi
Altın Küre Ödül töreninde Türk rüzgarı esti! Ünlü manken Ebru Şallı sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin seçildiği ve ödüllerine kavuştuğu Altın Küre'de kırmızı halı pozlarıyla ve güzelliğiyle olay oldu!
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Altın Küre Ödülleri dün gece gerçekleşen bir törenle sahiplerini buldu. Birçok televizyon ve sinema yapımı ödüllere aday gösterildi.
Jo Koy'un sunuculuğunu üstlendiği törende olay yaratacak birçok durum yaşandı tabii.
Adından sıkça bahsettiren Taylor Swift, Emma Stone ve Margot Robbie gibi başarılı ünlüler törene katıldılar ve çoğu ödül sahibi olmayı başardı.
Hepinizin şaşıracağı üzere Los Angeles'taki geceye katılan bir diğer isimse Türk manken Ebru Şallı oldu!
Güzel model törende giydiği ışıltılı elbisesi ve muhteşem fiziğiyle göz kamaştırdı.
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Ebru Şallı katıldığı gecede Orlanda Bloom, Robert Daniro gibi birbirinden ünlü isimlerle verdiği pozları hikayesinde böyle paylaştı👇
"The Bodyguard" filmi ile tanıdığımız oyuncu Kevin Costner ile paylaştığı karelere "Gözlerini alamadı" notunu düştü Şallı.
Gerçekten de ünlü oyuncu Costner, sahneden inerken bile gözlerini Türk modelden alamıyor ve modele öpücük gönderiyor!
46 yaşındaki model bu pozları sosyal medya hesabından seveneleriyle paylaştı.
Fotoğraflarıyla herkesi büyüleyen Ebru Şallı'ya gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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