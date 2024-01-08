Kylie Jenner'ın Kıskançlık Krizinden Taylor Swift'in Salonu Terk Etmesine Altın Küre'ye Damga Vuran Olaylar
Kylie Jenner'ın Kıskançlık Krizinden Taylor Swift'in Salonu Terk Etmesine Altın Küre'ye Damga Vuran Olaylar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/larryfitzmau...
Altın Küre Ödülleri yine birçok garip ve komik ana şahit olmamızı sağladı. Bu kadar ünlü isim bir araya gelince yaşananlar tek bir olayla bitmiyor tabii. Sizin için 2024 Altın Küre Ödüllerinde yaşanan tüm garip anları derledik!
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Geçtiğimiz gece 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödüllerinde adeta ünlüler geçidi oluştu, bu kadar ünlü bir araya gelince gündemde başka konulara yer kalmadı.
Birbirinden ünlü ve başarılı sanatçıların katıldığı törende ödüller sahiplerine kavuştu. Fakat bunlar yaşanırken birçok garip an da seyirciye yansıdı.
Sizin için bu garip ve komik anları derledik. Gelin birlikte bakalım👇
This Is Us'ın yıldızı Justin Hartley, Glen Powell ile karıştırıldı...
Hem de iki kere! En azından karısının adını doğru yazmışlar...
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Glen Powell'dan cevap gecikmedi "Sanırım bunu duyurmanın tam zamanı @justinhartley ve tüm zamanların en sıkıcı vücut değiştirme filminde başrol oynayacağım."
Kieran Culkin bir kırmızı halı sunucusuna Succession dizisinin "korkunç bir fikir" olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu diyalog başlı başına komedi zaten..
Aynı sunucu, Poor Things'in oyuncularından ve filmin yönetmeni Yorgos Lanthimos'tan kırmızı halıda filmi doğaçlamalarını istedi ve bu bir felakete yol açtı.
Bir başka kırmızı halı sunucusu Charles Melton'ın annesinin adı olan Sukyong'u yanlış telaffuz etti:
Jennifer Lawrence'ın aday olduğu ödüle tepkisi "Kazanmazsam giderim" olmuştu:
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Harrison Ford, komedyen Jo Koy'un monoloğundaki esprilerden birini pek beğenmedi:
Selena Gomez de pek hoşlanmış gibi gözükmüyor:
Jo ayrıca Meryl Streep'e "Wakanda Forever" pozu verdirdi:
Ve görünüşe göre Taylor Swift'i de kızdırdı: Sunucu "Ödül törenine tekrar hoş geldiniz. Altın Küre ile NFL arasındaki en büyük fark bu törende Taylor Swift'in daha az kameralar karşısına çıkacak olması"dedi.
Kylie Jenner ve Timothée Chalamet reklam aralarında öpüşürken görüntülendi:
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Ödül törenine "Succession" dizisinin yıldızı Kieran Culkin'ın Pedro Pascal'a "Koydum mu Pedro" demesi:
Elizabeth Debicki ödüünül alması için ismi anons edildiğinde irkildi:
Taylor Swift ve Selena Gomez törenin ortasında Kylie Jenner'ın dedikodusunu yaparken yakalandı:
Jim Gaffigan pedofili hakkında gerçekten tuhaf bir şaka yaptı: "Ben pedofili değilim. Burada pedofili yeni bir ödül kategorisi mi bilmiyorum" dedi.
Kevin Costner bir ödülü sunmadan önce America Ferrera'nın Barbie monologu hakkında saçmaladı: Önündeki prompterı okumak yerine konuştukça battı.
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