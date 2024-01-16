Görüş Bildir
Haberler
Magazin
75. Emmy Ödülleri'nde Ünlülerin Baş Döndüren Kırmızı Halı Şıklığı

75. Emmy Ödülleri'nde Ünlülerin Baş Döndüren Kırmızı Halı Şıklığı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.01.2024 - 12:15

Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 75'incisi düzenlendi. 'Succession', 'The White Lotus', 'Ted Lasso' ve 'Beef,' gibi popüler yapımların ödülleri topladığı gecede ünlülerin şıklığı göz kamaştırdı. Gelin, kırmızı halıda boy gösteren birbirinden şık ünlülere birlikte bakalım... 

İşte, 75. Emmy Ödülleri kırmızı halı şıklığı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, dün gece Los Angeles'ın kalbinde yer alan Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, dün gece Los Angeles'ın kalbinde yer alan Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Gelin törene katılan isimlere ve giydikleri birbirinden şık tasarımlı kıyafetlere yakından bakalım👇

1. Jenna Ortega

1. Jenna Ortega

Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, kırmızı halıda Dior elbisesiyle boy gösterdi.

2. Selena Gomez

2. Selena Gomez

'Only Murdurs in the Building' yıldızı Selena Gomez, geceye Oscar de la Renta elbisesi ve Tiffany & Co. mücevherleriyle damgasını vurdu.

3. Camila Morone

3. Camila Morone

Camila Morone, kırmızı halıda Atelier Versace elbisesiyle boy gösterdi.

4. Jessica Chastain

4. Jessica Chastain

Jessica Chastain, göz alıcı Gucci tasarımıyla kızmırı halıda dikkatleri üzerine çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Natasha Lyonne

5. Natasha Lyonne

Natasha Lyonne, kırmızı halıda Schiaparelli tasarımı elbisesiyle dikkat çekti.

6. Kathryn Hahn

6. Kathryn Hahn

Tiny Beautiful Things'deki rolüyle aday gösterilen güzel oyuncu Kathryn Hahn, geceye damgasını vurdu.

7. Suki Waterhouse

7. Suki Waterhouse

Robert Pattinson ile ilk çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanan Suki Waterhouse, kırmızı halıda Valentino elbisesiyle boy gösterdi.

8. Claire Danes

8. Claire Danes

Claire Danes, Balmain elbiseyle kırmızı halıda cesur tercihler yapan isimlerden biri oldu.

9. Simona Tabasco

9. Simona Tabasco

Simona Tabasco, kırmızı halıda Marni elbisesiyle “New Look” akımını yansıtırken Cartier takı seçimi de dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Daniel Radcliffe

10. Daniel Radcliffe

The Al Yankovic Story'deki rolüyle aday gösterilen Daniel Radcliffe, gecede şıklığıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

11. Sarah Snook

11. Sarah Snook

Sarah Snook, Vivienne Westwood elbisesiyle ve Cartier takılarındaki kare kesim pırlantalarla geceye damgasını vurdu.

12. Kieran Culkin

12. Kieran Culkin

Succession'ın yıldızı Kieran Culkin, kırmızı halıda eşi Jazz Charton ile boy gösterdi.

13. Christina Ricci

13. Christina Ricci

Christina Ricci, kırmızı halıda Saint Laurent elbisesi ve Martin Katz kolyesiyle ilgi odağı oldu.

14. Hannah Waddingham

14. Hannah Waddingham

Hannah Waddingham, kırmızı halıda Marchesa elbisesine uyumlu Marchesa takılarıyla boy gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Jeremy Allen White

15. Jeremy Allen White

The Bear'ın yıldızı Jeremy Allen White, Giorgio Armani takımıyla ödül alırken şıklığını da yansıttı.

16. Quinta Brunson

16. Quinta Brunson

Quinta Brunson, Jimmy Choo topukluları ve Balmain elbisesiyle kırmızı halıdaydı.

17. Ayo Edebiri

17. Ayo Edebiri

The Bear'ın yıldızı Ayo Edebiri, kırmızı halıda Louis Vuitton elbisesiyle boy gösterdi.

18. Padma Lakshmi

18. Padma Lakshmi

Padma Lakshmi, geceye Marchesa elbisesiyle 'Yunan Tanrıçası' görünümüyle damgasını vurdu.

19. Neicy Nash

19. Neicy Nash

Neicy Nash, eski Hollywood'un cazibesini anımsantan Greta Constantine elbisesiyle kırmızı halıdaydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. Rachel Brosnahan

20. Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan, Rainbow K ve Suzanne Kalan takıları ve Versace elbisesiyle kırmızı halıda göz kamaştırdı.

21. Colman Domingo

21. Colman Domingo

Colman Domingo, REZA Jewelry aksesuarları ve Louis Vuitton takımıyla geceye damgasını vurdu.

22. Ali Wong

22. Ali Wong

Beef'in yıldızı Ali Wong, ödül aldığı geceye Louis Vuitton elbisesiyle katıldı.

23. Aubrey Plaza

23. Aubrey Plaza

Aubrey Plaza, EFFY takıları ve Loewe elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

24. Bella Ramsey

24. Bella Ramsey

The Last of Us ve Game of Thrones'un yıldızı Bella Ramsey de kırmızı halıda boy gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

25. Issa Rae

25. Issa Rae

Issa Rae, kırmızı halıda Pamela Roland elbisesiyle boy gösterdi.

26. Elizabeth Debicki

26. Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki, Christian Dior 'Haute Couture' tarzıyla kırmızı halıda yürüdü.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?