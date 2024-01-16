75. Emmy Ödülleri'nde Ünlülerin Baş Döndüren Kırmızı Halı Şıklığı
75. Emmy Ödülleri'nde Ünlülerin Baş Döndüren Kırmızı Halı Şıklığı
Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 75'incisi düzenlendi. 'Succession', 'The White Lotus', 'Ted Lasso' ve 'Beef,' gibi popüler yapımların ödülleri topladığı gecede ünlülerin şıklığı göz kamaştırdı. Gelin, kırmızı halıda boy gösteren birbirinden şık ünlülere birlikte bakalım...
İşte, 75. Emmy Ödülleri kırmızı halı şıklığı...
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Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, dün gece Los Angeles'ın kalbinde yer alan Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.
1. Jenna Ortega
2. Selena Gomez
3. Camila Morone
4. Jessica Chastain
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5. Natasha Lyonne
6. Kathryn Hahn
7. Suki Waterhouse
8. Claire Danes
9. Simona Tabasco
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10. Daniel Radcliffe
11. Sarah Snook
12. Kieran Culkin
13. Christina Ricci
14. Hannah Waddingham
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15. Jeremy Allen White
16. Quinta Brunson
17. Ayo Edebiri
18. Padma Lakshmi
19. Neicy Nash
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20. Rachel Brosnahan
21. Colman Domingo
22. Ali Wong
23. Aubrey Plaza
24. Bella Ramsey
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25. Issa Rae
26. Elizabeth Debicki
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