75. Emmy Ödülleri'nde Ünlülerin Baş Döndüren Kırmızı Halı Şıklığı

Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 75'incisi düzenlendi. 'Succession', 'The White Lotus', 'Ted Lasso' ve 'Beef,' gibi popüler yapımların ödülleri topladığı gecede ünlülerin şıklığı göz kamaştırdı. Gelin, kırmızı halıda boy gösteren birbirinden şık ünlülere birlikte bakalım...

İşte, 75. Emmy Ödülleri kırmızı halı şıklığı...