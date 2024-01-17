Gururlu Koca! Barış Arduç Lohusa'nın Galasında Gupse Özay'ı Öpücüklere Boğdu!
Gururlu Koca! Barış Arduç Lohusa'nın Galasında Gupse Özay'ı Öpücüklere Boğdu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Gupse Özay'ın uzun bir aranın ardından yazdığı Lohusa filmi 19 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Vizyona girmeden önce de ünlü isimlerin akın ettiği bir gala yapıldı. Galada Barış Arduç eşine övgüler yağdırırken film sonunda ise Gupse Özay'ı öpücüklere boğdu.
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Yıllardır neşesiyle hayatımızın bir parçası olan Gupse Özay'ı Deliha ve Eltilerin Savaşı filmlerinin ardından uzunca bir süre pandemi ve doğum nedeniyle ekranlarda görememiştik.
Doğumun ardından yazmaya başlayan Özay, anneliği ve lohusalığı fırsata çevirerek "Lohusa" isimli bir filmle karşımıza çıktı.
19 Ocak'ta seyirciyle buluşacak olan filmin galası gerçekleştirildi. Ünlülerin akın ettiği galada Gupse Özay'ı eşi Barış Arduç yalnız bırakmadı.
Galada yaptığı konuşmada ise yine her zamanki gibi eşi Gupse Özay'a övgüler yağdırdı ve kalbimizi eritti.
Ve sonunda da Barış Arduç Gupse Özay'ı güzel bir öpücükle gala salonunda tebrik etti. 😍
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Öpücüklere boğduğu anın görüntüsü de geldi. Bir zamanlar hatırlarsınız bu çiftimiz çok eleştirilmişti, "Yakışmıyorlar" yorumları yapılmıştı ama hepsi boş. Birbirlerini çok güzel seviyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?
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