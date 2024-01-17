Gururlu Koca! Barış Arduç Lohusa'nın Galasında Gupse Özay'ı Öpücüklere Boğdu!

Gupse Özay'ın uzun bir aranın ardından yazdığı Lohusa filmi 19 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Vizyona girmeden önce de ünlü isimlerin akın ettiği bir gala yapıldı. Galada Barış Arduç eşine övgüler yağdırırken film sonunda ise Gupse Özay'ı öpücüklere boğdu.