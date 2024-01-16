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Kız Kardeşi Kıyafetlerini Giydiği İçin Deliye Dönen Bir Ablanın Gönderdiği Mesaj!

Kız Kardeşi Kıyafetlerini Giydiği İçin Deliye Dönen Bir Ablanın Gönderdiği Mesaj!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
16.01.2024 - 09:42

Kız kardeşlerin yaşadığı en büyük sorun kuşkusuz bir yaştan sonra kıyafet dolabının ortaklaşmasıdır. Adeta kıyafet savaşları çıkar ve bu savaşta kazanan genelde olmaz. Twitter'da bir kullanıcı da ablasının kıyafetlerini giydiği için ablasının kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Mesaj, kız kardeşi olan kullanıcılara da çok tanıdık geldi.

Kaynak: https://twitter.com/babegrll
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Kız kardeşlik bu dünyadaki en müthiş şeylerden bir tanesi. Hem çok iyi anlaşıyorsun hem de birbirinizi boğazlayacak seviyeye geliyorsunuz. Müthiş ama garip bir his. Ne demek istediğimi kız kardeşi olan kadınlar anlayacaktır.

Kız kardeşlik bu dünyadaki en müthiş şeylerden bir tanesi. Hem çok iyi anlaşıyorsun hem de birbirinizi boğazlayacak seviyeye geliyorsunuz. Müthiş ama garip bir his. Ne demek istediğimi kız kardeşi olan kadınlar anlayacaktır.

Yaşadıkları en büyük sorun kuşkusuz birbirlerinin kıyafetlerine salça olmalarıdır. Bedenler aynıysa dolapların ortak olması kaçınılmazdır. Hep yeni aldığın kıyafetlerde kız kardeşinin gözü vardır. Senden gizli alıp giyer ve sonrasında da bu mesele kavgayla devam eder.

Yaşadıkları en büyük sorun kuşkusuz birbirlerinin kıyafetlerine salça olmalarıdır. Bedenler aynıysa dolapların ortak olması kaçınılmazdır. Hep yeni aldığın kıyafetlerde kız kardeşinin gözü vardır. Senden gizli alıp giyer ve sonrasında da bu mesele kavgayla devam eder.

Twitter'da da @babegrll isimli kullanıcı her kız kardeş gibi ablasının kombinine bir güzel çökmüş. Durumu öğrenen abla da kullanıcıya okkalı bir mesaj atmış.

Twitter'da da @babegrll isimli kullanıcı her kız kardeş gibi ablasının kombinine bir güzel çökmüş. Durumu öğrenen abla da kullanıcıya okkalı bir mesaj atmış.
twitter.com

Bu mesajı görenler de abla ve kız kardeşi yorumsuz bırakmadı. Kız kardeşi olan bazı kullanıcılar kardeşleriyle yaşadıkları diyalogları paylaştı.

Bu mesajı görenler de abla ve kız kardeşi yorumsuz bırakmadı. Kız kardeşi olan bazı kullanıcılar kardeşleriyle yaşadıkları diyalogları paylaştı.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Siz ablanızla ya da kız kardeşinizle böyle sorunlar yaşıyor musunuz? Kıyafet savaşlarını kim kazanıyor?

Siz ablanızla ya da kız kardeşinizle böyle sorunlar yaşıyor musunuz? Kıyafet savaşlarını kim kazanıyor?
twitter.com

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paslı çivi

Allahtan erkek kardeşim var 😂 gerçi insanın onunla da ayrı kavgaları oluyor 😁😂

ömer

Ablanı bir terapiye götürün yada evlendirin amk bırak kıyafeti falan 👌😅

ladyu

kardeş kavgaları normal de uslüpler çok kötü👎