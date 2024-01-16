Kız Kardeşi Kıyafetlerini Giydiği İçin Deliye Dönen Bir Ablanın Gönderdiği Mesaj!

Kız kardeşlerin yaşadığı en büyük sorun kuşkusuz bir yaştan sonra kıyafet dolabının ortaklaşmasıdır. Adeta kıyafet savaşları çıkar ve bu savaşta kazanan genelde olmaz. Twitter'da bir kullanıcı da ablasının kıyafetlerini giydiği için ablasının kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Mesaj, kız kardeşi olan kullanıcılara da çok tanıdık geldi.