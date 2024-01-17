Survivor Sema'dan Kendisini Tanımadığını Söyleyen Hanzade'ye Kapak Gibi Yanıt!
Survivor Sema'dan Kendisini Tanımadığını Söyleyen Hanzade'ye Kapak Gibi Yanıt!
Survivor Ekstra yorumcusu eski yarışmacı Hanzade, programda Sema ve Seda'yı eleştirmiş ardından da kardeşleri tanımadığını söylemişti. Bunu duyan Sema da çektiği videolarla Hanzade'ye sert bir yanıt verdi ve şoke eden bir iddia ortaya attı.
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Başladığı günden itibaren yaşanan skandal olaylarla, tartışmalarla, geçmişle gündem olan Survivor All Star'ın 2024 sezonunu konuşuyoruz.
Hem seyirciler hem de yarışmacılar için farklı bir Survivor olan bu yıl da yarışmada yaşananları ve performansları değerlendiren Survivor Ekstra ekibi her zamanki gibi yuvarlak masasının etrafında toplandı.
Hanzade Durmuş, İhsan Tarkan, Murat Özarı ve Furkan Dede'nin yorumculuk yaptığı program Hanzade'nin Sema ve Seda kardeşler hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.
Hanzade'nin Sema ve Seda'yı eleştirmesi, ardından da tanımadığını söylemesi ortalığı karıştırdı.
Sema Aydemir, kendilerini tanımadığını söyleyen Hanzade'ye sert bir yanıt verdi. Sema, Hanzade'nin kendi kiracıları olduğunu ve mahkeme zoruyla çıkarıldığını da iddia etti.
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Sema Aydemir'in açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
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