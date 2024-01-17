Survivor Sema'dan Kendisini Tanımadığını Söyleyen Hanzade'ye Kapak Gibi Yanıt!

Survivor Ekstra yorumcusu eski yarışmacı Hanzade, programda Sema ve Seda'yı eleştirmiş ardından da kardeşleri tanımadığını söylemişti. Bunu duyan Sema da çektiği videolarla Hanzade'ye sert bir yanıt verdi ve şoke eden bir iddia ortaya attı.