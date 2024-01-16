Survivor Sercan Yıldırım'ın Yeni Ektirdiği Saçlarının Son Hali Olay Oldu!
Survivor Sercan Yıldırım'ın Yeni Ektirdiği Saçlarının Son Hali Olay Oldu!
Survivor All Star kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım, saç ektirdikten sonra Dominik'in yolunu tuttu. Yeni ektirdiği saçlarının son hali ise olay oldu.
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Survivor All Star 2024, yeni sezona başlar başlamaz gündemin baş köşesine oturmayı başardı. Gerek yarışmacılar gerekse yeni sistem ilgiyle takip ediliyor.
Bu sezon da gerilim dolu geçecek olan Survivor'da birçok iddialı yarışmacı var. Kimisi performansıyla kimisi de yaşadığı tartışmalarla öne çıktı.
Sercan Yıldırım da performansından ziyade saçlarıyla dikkat çekti. Biliyorsunuz Sercan, yarışmaya gelmeden önce saçlarını ektirmişti.
Yıldırım'ın yeni saçı sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Size daha önce bundan bahsetmiştik.
Şimdi yine yeniden Sercan'ın ahenkle dans eden yoluk saçları gündem oldu.
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Siz ne düşünüyorsunuz Sercan'ın yeni saçları hakkında? Eski hali mi yoksa yeni hali mi daha iyi?
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