Yasemin Sakallıoğlu Havalimanında Bavulsuz Kaldı! O Anlar "İstanbul İçin Son Çağrı" Filmini Akıllara Getirdi
Yasemin Sakallıoğlu Havalimanında Bavulsuz Kaldı! O Anlar "İstanbul İçin Son Çağrı" Filmini Akıllara Getirdi
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sakallıoğlu'nun Stand-up gösterisi için gittiği Avustralya Havalimanı'nda bavulları kayboldu. Ünlü komedyenin o anları akıllara 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmini getirdi.😅👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hem komedyen hem de oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyanın en tanınmış isimlerinden biri.
Instagram'da paylaştığı videolarla adını duyuran Sakallıoğlu, aynı zamanda Stand-up gösterileriyle ve oyunculuğuyla başarısına başarı katıyor.
Son olarak senaryosunu Büyükak'ın yazdığı ve başrolü Sakallıoğlu ile paylaştığı "Mutluyuz" isimli komedi filmi 29 Aralık'ta vizyona girdi.
Hatta İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu Türkiye turnesinin hemen ardından çıktıkları Avrupa turnesinde de büyük bir ilgiyle karşılaştılar.
Yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Sakallıoğlu, "Mutluyuz" filminin turnesini tamamladıktan sonra 'Stand-up' gösterisi için soluğu Avustralya'da aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak ünlü komedyeni Avustralya Havaalanı'nda bir sürpriz bekliyordu... Yasemin Sakallıoğlu Avustralya'ya indikten sonra bavullarının başka bir terminalde kaldığını öğrendi. 😂👇
Başına gelen bu talihsiz olaya rağmen keyfini bozmayan Sakallıoğlu, "bavulsuz kaldık" notuyla konveyör bantlarına çaresizce baktığı anları paylaştı.👇
Ve ünlü komedyenin sinirleri bozuldu;😅
Yasemin Sakallıoğlu'nun başına gelen bu olay, "İstanbul İçin Son Çağrı" filmini akıllara getirdi. Kısaca filmin konusundan bahsetmemiz gerekirse;
Yasemin Sakallıoğlu başına gelen olayı bu filme benzeterek "İlişkimizde iyileşmeye gidicez. Durumlar onu gösteriyor şu an" notuyla içinde bulunduğu durumu Ti'ye aldı.😂👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda