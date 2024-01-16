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Ünlü İsimlere Hayranları Tarafından Gönderilen İlginç Hediyeleri Duyunca 'Yok Artık' Diyeceksiniz!

Ünlü İsimlere Hayranları Tarafından Gönderilen İlginç Hediyeleri Duyunca 'Yok Artık' Diyeceksiniz!

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 21:28

Sevdiğimiz ünlü isimleri hemen her yerden takip ediyoruz. Ancak öyle hayranlar var ki bu sevgiyi takıntı haline getirebiliyorlar. Ve bu hayranlar arasında takıntılı oldukları ünlü isimlere hiç akla gelmeyecek hediyeler yollayanlar var. Mermer çantadan tutun da insan kulağına kadar gönderilmiş bu hediyeleri duyunca çok şaşıracaksınız...👇

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1. Taylor Swift

1. Taylor Swift

Bir kaplumbağa kabuğunun üzerine Taylor Swift'in yüzünü çizmiş hayranı ve bunu göndermiş...

2. Lady Gaga

2. Lady Gaga

Dünyaca ünlü şarkıcıya takıntılı bir hayranı seks oyuncağı göndermiş....

3. Dolly Parton

3. Dolly Parton

Evinin kapısına canlı bir bebek bırakılmış hediye olarak. Ardından bebek yetkililer tarafından alınarak evlatlık verilmiş...

4. Jonas Brothers

4. Jonas Brothers

Hones Brothers grubuna bir kişi ölü köpek balığı yavrusu göndermiş...😳

5. Zac Efron

5. Zac Efron

Sıra oldukça ilginç ve korkutucu bir hediyede... Çok fazla hayranı olan Zac Efron'ın bir kadın hayranı cildinin bir parçasını kesip ona göndermiş... 😱

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6. Daniel Radcliffe

6. Daniel Radcliffe

Hayranı tarafından bir şişe süt ve bir kapının olduğu fotoğraf almış. Ardından fark etmişki bu kendi evi! Yani hayranları 'Bak seni bulduk!' dercesine evinin fotoğrafını çekip göndermişler...

7. Harry Styles

7. Harry Styles

Sıra garip bir hediyede... Bir hayranı günlük ped üzerine Harry Styles yazıp, göndermiş. 😂

8. Halle Berry

8. Halle Berry

Halle Berry, hayranı tarafından pırlanta bir nişan yüzüğü ile evlilik teklifi almış...

9. Jared Leto

9. Jared Leto

Sıra en ürkütücü hediyelerden birinde... Leto'ya hayranı tarafından insan kulağı gönderilmiş! Hem de içinde 'Dinliyor musun?' yazan bir notla...😨

10. Robert Pattinson

10. Robert Pattinson

Sırada duyarlı bir hayranın hediyesi var. Pattinson'a bir hayranı basit bir dış fırçası göndermiş. Sonradan hayranı ile konuşan başarılı oyuncu, bunun, kendisinin sigarayı bırakmasına yönelik bir hediye olduğunu açıklamış.

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11. Pink

11. Pink

Bir grup hayranı şarkıcı Pink'e, kendi kurdukları 'cadı takımına' üyelik davetiyesi yollamış. Pink, bu hediyeyi samimi bulduğunu söylese de nazikçe reddetmiş...

12. Norman Reedus

12. Norman Reedus

ABD’li oyuncu Norman Reedus’a tutkulu bir hayranı 2 adet göğüs implantı hediye etmiş.

13. Ariana Grande

13. Ariana Grande

Genç şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande’nin çiftçi bir hayranı ona tamı tamına 20.8 kiloluk bal kabağı göndermiş.

14. Alice Cooper

14. Alice Cooper

Bir hayranı Alice Cooper'a tabut göndermiş. Evet, bildiğiniz tabut! 😱 Kendisi de 'Bana en uygun hediye' demiş. 😅

15. Avril Lavigne

15. Avril Lavigne

Güzel şarkıcıya garip hayranı kargoda ölü bir tavşan yollamış. Hem de o Japonya'da konserdeyken, otel odasına! 😱

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16. Beyonce

16. Beyonce

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'ye ise bir hayranı vazelin kavanozu yollamış...

17. Anna Kendrick

17. Anna Kendrick

Ünlü sinema oyuncusu Anna Kendrick, kendisiyle ilişki kurmak isteyen bir hayranı tarafından uzunca bir mektup almış...

18. Ok Taecyeon

18. Ok Taecyeon

Güney Koreli ünlü oyuncu Ok Taecyeon’a, bir hayranı kendi kanıyla yazdığı mektubu yollamış...😱

19. Kesha

19. Kesha

Ünlü şarkıcı Kesha’ya hayranı dişlerden yaptığı bir takı göndermiş.

20. Bülent Ersoy

20. Bülent Ersoy

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a ise konser için gittiği Afyon'da ilginç bir çanta hediye edildi. Divaya Afyonlu ustalar tarafından üç ayda hazırlanan ve el emeği olan üç milyon TL değerinde mermer bir çanta hediye edildi.

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21. CZN Burak

21. CZN Burak

Babasıyla yaşadığı problemler nedeniyle işini ayıran CZN Burak, yeni restoranını finanse etmek için  kişisel otomobillerini satmak zorunda kalmıştı. Bu duruma kayıtsız kalmayın bir hayranı ise ona son model bir araba hediye etmişti. Vay be ne hayranlar var...

22. Melis Sezen

22. Melis Sezen

Listemizin sonunda güzel oyuncu Melis Sezen'e gelen hediye var. Bu sefer ünlü oyuncuya hayranından değil de son dönemde aşk yaşadığı sevgilisinden ilginç bir hediye geldi. Sezen, sevgilisi Atilla Bingöl tarafından Amerika'da çok meşhur olan  DNA kiti hediyesi aldı. Bu DNA kitiyle tükürük örnekleri ABD'ye gönderiliyor ve çıkan sonuçlarla da atalarının kim olduğu öğreniliyormuş!

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