Ünlü İsimlere Hayranları Tarafından Gönderilen İlginç Hediyeleri Duyunca 'Yok Artık' Diyeceksiniz!
Ünlü İsimlere Hayranları Tarafından Gönderilen İlginç Hediyeleri Duyunca 'Yok Artık' Diyeceksiniz!
Sevdiğimiz ünlü isimleri hemen her yerden takip ediyoruz. Ancak öyle hayranlar var ki bu sevgiyi takıntı haline getirebiliyorlar. Ve bu hayranlar arasında takıntılı oldukları ünlü isimlere hiç akla gelmeyecek hediyeler yollayanlar var. Mermer çantadan tutun da insan kulağına kadar gönderilmiş bu hediyeleri duyunca çok şaşıracaksınız...👇
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1. Taylor Swift
2. Lady Gaga
3. Dolly Parton
4. Jonas Brothers
5. Zac Efron
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6. Daniel Radcliffe
7. Harry Styles
8. Halle Berry
9. Jared Leto
10. Robert Pattinson
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11. Pink
12. Norman Reedus
13. Ariana Grande
14. Alice Cooper
15. Avril Lavigne
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16. Beyonce
17. Anna Kendrick
18. Ok Taecyeon
19. Kesha
20. Bülent Ersoy
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21. CZN Burak
22. Melis Sezen
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