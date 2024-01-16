Yalı Çapkını Seyran'ın Kendi Ayakları Üzerinde Durmak İçin Palyaçoya Bürünmesi Goygoyculara Malzeme Çıkardı!
Yalı Çapkını Seyran'ın Kendi Ayakları Üzerinde Durmak İçin Palyaçoya Bürünmesi Goygoyculara Malzeme Çıkardı!
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, rolü gereği palyaçoya büründü! Palyaço Afra, diziyi izleyen izlemeyen herkese goygoyculuk malzemesi çıkardı!
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Afra Saraçoğlu güzelliği, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla en az oyunculuğu kadar çok konuşulan isimlerden.
İki sezondur ortalığı kasıp kavuran Yalı Çapkını'ndaki başarısına ise diyecek söz yok.
Seyran ile özdeşleşen Afra Saraçoğlu, uzun zamandır Seyran ve Ferit arasındaki aşk, dizide aldığı kararlar ve karakteri canlandırmadaki performansına gelen yorum ve goygoylarla gündeme geliyor.
Yalı Çapkını'nın 54. bölüm 2. fragmanı yayınlanınca da pusula şaşmadı tabii! Son bölümde Ferit'i de yalıyı da terk eden Afra Saraçoğlu'nun geçim derdine düşüp palyaço olduğunu görenler hemen yorumlara koştu.
Hem Afra Saraçoğlu'nun palyaço hali hem Seyran'ın Ferit hırsıyla yaptıkları ayrı ayrı güldürdü!
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