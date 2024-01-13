Lüks Bir Markanın Defilesi İçin Birlikte Boy Gösteren Boran Kuzum, Mahmood ve Tamino'nun Pozları Çok Konuşuldu
Lüks Bir Markanın Defilesi İçin Birlikte Boy Gösteren Boran Kuzum, Mahmood ve Tamino'nun Pozları Çok Konuşuldu
Ünlü isim Boran Kuzum dünyaca ünlü tasarım markası Gucci ile ortak bir çalışmaya imza attı. Kuzum, bu işbirliği için dünyaca ünlü isimler Mahmood ve Tamino ile birlikte defilede boy gösterdi. Üçlüyü aynı karede gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.👇
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'Vatanım Sensin' 'Muhteşem Yüzyıl 'Aşk-ı Memnu' gibi yapımlarda rol alan Boran Kuzum, Türkiye'nin en beğenilen yakışıklı oyuncularından bir tanesi.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kuzum, geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü moda markası Gucci ile işbirliği yapmaya başladı.
Anlaşmanın ardından Gucci'nin yeni koleksiyondan parçalar giyerek kamera karşısına geçen Boran Kuzum tarzı ve pozlarıyla epey dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen markanın "Sonbahar/Kış 2024 Erkek Koleksiyonu" defilesine katılan isimler arasında Boran Kuzum da vardı.
Defileye tarzıyla damga vuran Kuzum, dünyaca ünlü şarkıcılar Mahmood ve Tamino ile birlikte kameralara poz verdi.
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Üçlünün bu pozu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.👇
1. Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere birlikte bakalım...👇
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'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Halil'i hatırlayalım.😅👇
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