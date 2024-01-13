Lüks Bir Markanın Defilesi İçin Birlikte Boy Gösteren Boran Kuzum, Mahmood ve Tamino'nun Pozları Çok Konuşuldu

Ünlü isim Boran Kuzum dünyaca ünlü tasarım markası Gucci ile ortak bir çalışmaya imza attı. Kuzum, bu işbirliği için dünyaca ünlü isimler Mahmood ve Tamino ile birlikte defilede boy gösterdi. Üçlüyü aynı karede gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.👇