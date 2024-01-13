Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Lüks Bir Markanın Defilesi İçin Birlikte Boy Gösteren Boran Kuzum, Mahmood ve Tamino'nun Pozları Çok Konuşuldu

Lüks Bir Markanın Defilesi İçin Birlikte Boy Gösteren Boran Kuzum, Mahmood ve Tamino'nun Pozları Çok Konuşuldu

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 19:45

Ünlü isim Boran Kuzum dünyaca ünlü tasarım markası Gucci ile ortak bir çalışmaya imza attı. Kuzum, bu işbirliği için dünyaca ünlü isimler Mahmood ve Tamino ile birlikte defilede boy gösterdi. Üçlüyü aynı karede gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Vatanım Sensin' 'Muhteşem Yüzyıl 'Aşk-ı Memnu' gibi yapımlarda rol alan Boran Kuzum, Türkiye'nin en beğenilen yakışıklı oyuncularından bir tanesi.

'Vatanım Sensin' 'Muhteşem Yüzyıl 'Aşk-ı Memnu' gibi yapımlarda rol alan Boran Kuzum, Türkiye'nin en beğenilen yakışıklı oyuncularından bir tanesi.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kuzum, geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü moda markası Gucci ile işbirliği yapmaya başladı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kuzum, geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü moda markası Gucci ile işbirliği yapmaya başladı.

Anlaşmanın ardından Gucci'nin yeni koleksiyondan parçalar giyerek kamera karşısına geçen Boran Kuzum tarzı ve pozlarıyla epey dikkat çekmişti.

Anlaşmanın ardından Gucci'nin yeni koleksiyondan parçalar giyerek kamera karşısına geçen Boran Kuzum tarzı ve pozlarıyla epey dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen markanın "Sonbahar/Kış 2024 Erkek Koleksiyonu" defilesine katılan isimler arasında Boran Kuzum da vardı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen markanın "Sonbahar/Kış 2024 Erkek Koleksiyonu" defilesine katılan isimler arasında Boran Kuzum da vardı.

Defileye tarzıyla damga vuran Kuzum, dünyaca ünlü şarkıcılar Mahmood ve Tamino ile birlikte kameralara poz verdi.

Defileye tarzıyla damga vuran Kuzum, dünyaca ünlü şarkıcılar Mahmood ve Tamino ile birlikte kameralara poz verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Üçlünün bu pozu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.👇

1. Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere birlikte bakalım...👇

1. Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere birlikte bakalım...👇

2. 👇

2. 👇

3. 👇

3. 👇

4. 👇

4. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

5. 👇

5. 👇

6. 👇

6. 👇

7. 👇

7. 👇

8. 👇

8. 👇

9. 👇

9. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

10. 👇

10. 👇

11. 👇

11. 👇

12. 👇

12. 👇

'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Halil'i hatırlayalım.😅👇

'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Halil'i hatırlayalım.😅👇

13. 👇

13. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

14. 👇

14. 👇

15. 👇

15. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?