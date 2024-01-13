Örümcek Adam Filminin Yıldızı Tom Holland, Sevgilisi Zendaya İle Çıkan Ayrılık İddialarına Yanıt Verdi
Örümcek Adam Filminin Yıldızı Tom Holland, Sevgilisi Zendaya İle Çıkan Ayrılık İddialarına Yanıt Verdi
Örümcek Adam filminin yıldızı Tom Holland dizideki partneri Zendaya ile aşk yaşıyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde Zendaya'nın Instagram hesabından sevgilisi Tom Holland'ı bile takipten çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine çift hakkında kısa sürede ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Tom Holland ise çıkan iddiaların ardından ilk kez konuştu.
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Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde başrol oynayan Tom Holland ve Zendaya'nın harika uyumu izleyicilerden tam not aldı.
Filmde, çok güzel bağ kuran Tom Holland ve Zendaya'nın dizi aşkı gerçeğe dönüştü. Çiftin ilişkisinin gerçeğe dönüşmesi ise hayranları tarafından beklenen ve istenen bir durumdu.
Ancak Zendaya geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alarak yüksek takipçili Instagram hesabından sevgilisi Tom Holland da dahil herkesi takipten çıkması epey bi gündem oldu.
Tabii bu durum beraberinde ayrılık haberlerini çıkardı. Geçtiğimiz gün ise Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland, arabasına doğru yürürken görüntülendi.
Magazin muhabiri, Tom Holland'ı bulmuşken ayrılık iddialarının doğru olup olmadığı hakkında soru yöneltti.
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Tom Holland ise Zendaya ile ayrıldıkları yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyerek açıkça bu iddiaları reddetti.
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