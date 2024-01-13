Örümcek Adam Filminin Yıldızı Tom Holland, Sevgilisi Zendaya İle Çıkan Ayrılık İddialarına Yanıt Verdi

Örümcek Adam filminin yıldızı Tom Holland dizideki partneri Zendaya ile aşk yaşıyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde Zendaya'nın Instagram hesabından sevgilisi Tom Holland'ı bile takipten çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine çift hakkında kısa sürede ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Tom Holland ise çıkan iddiaların ardından ilk kez konuştu.