Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Lerzan Mutlu, Göğüslerini Çok Küçük Bulan Takipçisine Verdiği Cevapla Dumur Etti!

Lerzan Mutlu, Göğüslerini Çok Küçük Bulan Takipçisine Verdiği Cevapla Dumur Etti!

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 23:04

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan Lerzan Mutlu, göğüslerini küçük bulan takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dumur etti. Yorumu yapan takipçisi Lerzan Mutlu'nun verdiği cevap karşısında tebrik etmeden geçemedi. Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla ve yaptığı açıklamalarla da magazin dünyasında konuştuğumuz isimler arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla ve yaptığı açıklamalarla da magazin dünyasında konuştuğumuz isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Lerzan Mutlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından "Bu haftadan biraz ben" notuyla fotoğraf serisini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Lerzan Mutlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından "Bu haftadan biraz ben" notuyla fotoğraf serisini takipçileriyle paylaştı.

Hayranlarının beğenisine sunduğu bu pozlardan birine takipçisinden ilginç bir yorum geldi.

Hayranlarının beğenisine sunduğu bu pozlardan birine takipçisinden ilginç bir yorum geldi.

Takipçisi, Lerzan Mutlu'nun göğüslerine "Çok küçüklermiş yaaa ufak bi operasyonla biraz büyüttürsen mi ki" yorumuyla dikkat çekti.

Takipçisi, Lerzan Mutlu'nun göğüslerine "Çok küçüklermiş yaaa ufak bi operasyonla biraz büyüttürsen mi ki" yorumuyla dikkat çekti.

İşte o yorum...👇

İşte o yorum...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tabii bu yorumu gören Lerzan Mutlu ise takipçisine verdiği cevapla dumur etti.

Tabii bu yorumu gören Lerzan Mutlu ise takipçisine verdiği cevapla dumur etti.

"Yakından göremeyeceksin kafana takma"👇

"Yakından göremeyeceksin kafana takma"👇

Yorumu atan takipçisi ise Mutlu'nun bu yanıtını görünce ünlü şarkıcıyı bu cevabından dolayı tebrik etmeden geçemedi.😂👇

Yorumu atan takipçisi ise Mutlu'nun bu yanıtını görünce ünlü şarkıcıyı bu cevabından dolayı tebrik etmeden geçemedi.😂👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?