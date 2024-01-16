Lerzan Mutlu, Göğüslerini Çok Küçük Bulan Takipçisine Verdiği Cevapla Dumur Etti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan Lerzan Mutlu, göğüslerini küçük bulan takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dumur etti. Yorumu yapan takipçisi Lerzan Mutlu'nun verdiği cevap karşısında tebrik etmeden geçemedi. Detaylar 👇