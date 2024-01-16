Lerzan Mutlu, Göğüslerini Çok Küçük Bulan Takipçisine Verdiği Cevapla Dumur Etti!
Lerzan Mutlu, Göğüslerini Çok Küçük Bulan Takipçisine Verdiği Cevapla Dumur Etti!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan Lerzan Mutlu, göğüslerini küçük bulan takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dumur etti. Yorumu yapan takipçisi Lerzan Mutlu'nun verdiği cevap karşısında tebrik etmeden geçemedi. Detaylar 👇
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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla ve yaptığı açıklamalarla da magazin dünyasında konuştuğumuz isimler arasında yer alıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Lerzan Mutlu, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından "Bu haftadan biraz ben" notuyla fotoğraf serisini takipçileriyle paylaştı.
Hayranlarının beğenisine sunduğu bu pozlardan birine takipçisinden ilginç bir yorum geldi.
Takipçisi, Lerzan Mutlu'nun göğüslerine "Çok küçüklermiş yaaa ufak bi operasyonla biraz büyüttürsen mi ki" yorumuyla dikkat çekti.
İşte o yorum...👇
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Tabii bu yorumu gören Lerzan Mutlu ise takipçisine verdiği cevapla dumur etti.
"Yakından göremeyeceksin kafana takma"👇
Yorumu atan takipçisi ise Mutlu'nun bu yanıtını görünce ünlü şarkıcıyı bu cevabından dolayı tebrik etmeden geçemedi.😂👇
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