Berrak Tüzünataç'ın Shakira'dan Hallice Dans Şovunu Görenler Kalça Detayına Değinmeden Edemedi
Berrak Tüzünataç'ın Shakira'dan Hallice Dans Şovunu Görenler Kalça Detayına Değinmeden Edemedi
Güzelliğiyle dillerden düşmeyen, kimilerine sempatik kimilerine de hayli antipatik gelen Berrak Tüzünataç dans şovuyla dillere fena düştü! Kıvıran Berrak Tüzünataç'ı görenler 'kalçası nerede?' demeden edemedi...
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Oyunculuğu, güzelliği ve kendine has tarzıyla her zaman çok konuşulan isimlerden biri olan Berrak Tüzünataç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Kimilerine inanılmaz çekici ve sempatik gelen güzel oyuncu, kimileri tarafından tamamen antipatik ve yapmacık olarak yorumlanıyor.
Öyle ya da böyle verdiği her pozla bir küçük ortalığı karıştırmayı ve tüm odağı üstüne çekmeyi başarıyor Berrak Tüzünataç!
Geçtiğimiz saatlerde de sürpriz bir paylaşımla gündeme bomba gibi düştü kendisi. Dantel tulumuyla dans eden ve kalça şovu yapan Berrak Tüzünataç'ın "kalçasının" nerede olduğu merak edildi 😂
Gelin, önce yorumlara beraber bakalım!
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Sonra da yağan yorumları fark edince lafını gocunmayan Berrak Tüzünataç'ın tokat gibi cevabına bakıp, hepimiz yerimize oturalım bizce! 😂
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G*tü büyük kıskançlar toplanmış 🤦🏻♂️😅😅
O kadar yok ki işaretlemiş 😅
Dans desen edememiş, fizik desen daha iyileri var, seksilik o da yok.. Nerden tutsan elinde kalıyo😅