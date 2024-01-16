Fatih Terim'in Kızı Buse Terim'in Son Paylaşımında Ayakkabıları Toynağa Benzetilince Ortalık Karıştı
Fatih Terim'in Kızı Buse Terim'in Son Paylaşımında Ayakkabıları Toynağa Benzetilince Ortalık Karıştı
Instagram'da büyük bir kitleye sahip olan Buse Terim, son paylaşımındaki ayakkabılarıyla çok eleştirildi.
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Fatih Terim'in kızı olan Buse Terim Instagram'da büyük bir kitleye sahip olan influencerlardan bir tanesi.
Kendisi aynı zamanda bir çocuk giyim markasının da kurucusu.
Buse Terim aynı zamanda modaya ve yaşama dair ürettiği içerikler ile de tanınıyor.
Modayla yakından alakalı olan Terim, tercih ettiği parçalar nedeniyle sık sık eleştiriliyor.
Buse Terim, eleştiri odaklı yorumlar alsa da farklı tarzlar denemekten hiç vazgeçmiyor.
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Ünlü influencer bu sefer de son paylaşımındaki kombiniyle eleştirilerin odağı oldu.
Terim'in ayakkabıları toynağa benzetilince ortalık biraz karıştı.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz Buse Terim'in ayakkabıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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