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Müjdeyi Verdi! Annesinin Torun İsteğine Karşı Koyamayan Kerimcan Durmaz, Torun İçin Tarih Açıkladı!

Müjdeyi Verdi! Annesinin Torun İsteğine Karşı Koyamayan Kerimcan Durmaz, Torun İçin Tarih Açıkladı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
16.01.2024 - 22:12

YouTube kanalında yemek yapan Kerimcan Durmaz'ın konuklarından birisi de annesi oldu. Video içinde soru cevap da yapan Kerimcan Durmaz, kendisinden torun isteyen annesine hem müjde verdi hem de tarih!

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Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, bir süre ara verdiği YouTube videolarına geri döndü.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, bir süre ara verdiği YouTube videolarına geri döndü.

Samet, Furkan ve madilikte bir dünya markası olan birçok ünlü isimlerle videolar çeken Kerimcan, milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Bu videolar arasında bir de mutfak konsepti var. Kerimcan ve birbirinden komik konukları giriyorlar mutfağa ve hem yemeğe hem de mizaha doyuruyorlar bizleri!

Bu videolar arasında bir de mutfak konsepti var. Kerimcan ve birbirinden komik konukları giriyorlar mutfağa ve hem yemeğe hem de mizaha doyuruyorlar bizleri!

Önce Samet'in annesini konuk alan Kerimcan'ın

Önce Samet'in annesini konuk alan Kerimcan'ın

Bir sonraki konuğu annesi Hülya Hanım oldu!

Bir sonraki konuğu annesi Hülya Hanım oldu!
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Annesi baklava yaparken bir yandan da önceden hazırladığı soruları soran Kerimcan, annesinden torun isteğiyle karşılaştı.

Annesi baklava yaparken bir yandan da önceden hazırladığı soruları soran Kerimcan, annesinden torun isteğiyle karşılaştı.

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Ailede Durmaz soyadını devam ettirecek tek erkek olan Kerimcan, aslında yıllardır annesinin torun isteğiyle karşılaşıyormuş. Bu isteği ise '30 yaşına' kadar ertelemiş.

Ailede Durmaz soyadını devam ettirecek tek erkek olan Kerimcan, aslında yıllardır annesinin torun isteğiyle karşılaşıyormuş. Bu isteği ise '30 yaşına' kadar ertelemiş.

Geçtiğimiz Kasım'da 29 yaşına giren Kerimcan, yoğun bir taleple yeniden torun isteğiyle karşılaşınca annesine müjdeyi verdi!

Annesi 30 yaş sözünü hatırlatınca "Bir 10 yıl daha ver bana. Bir 10 yıl daha yaşayayım hayatımı sonra bir çocuk... Gelin için söz veremiyorum ama çocuk sözü verebilirim." dedi.

Annesi 30 yaş sözünü hatırlatınca "Bir 10 yıl daha ver bana. Bir 10 yıl daha yaşayayım hayatımı sonra bir çocuk... Gelin için söz veremiyorum ama çocuk sözü verebilirim." dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

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Ne diyelim valla Kerimcan'ın çocuğunu aşırı merak ediyoruz! Kim bilir nasıl olacak? 🥲🧿

Ne diyelim valla Kerimcan'ın çocuğunu aşırı merak ediyoruz! Kim bilir nasıl olacak? 🥲🧿
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