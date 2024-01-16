“Annesinin Tercihlerine Saygı Duyması" Kerimcan Durmaz Annesiyle İlgili Yoruma Gözleri Dolu Dolu Teşekkür Etti
“Annesinin Tercihlerine Saygı Duyması" Kerimcan Durmaz Annesiyle İlgili Yoruma Gözleri Dolu Dolu Teşekkür Etti
YouTube günlerine hızlı bir dönüş yapan ve o zamandan beri de gündemden düşmeyen Kerimcan Durmaz, annesiyle çektiği videonun ardından gelen yoruma göz yaşları içinde teşekkür etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönemin en popüler isimlerindenken, üst üste gelen kaoslu skandallar sebebiyle ortalıktan kaybolan Kerimcan Durmaz, single ve inanılmaz prodüksiyonlu kliplerinin ardından YouTube'a dönüş yaptı!
Yakın arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği eğlenceli videolarla gündemden düşmeyen Kerimcan Durmaz, yeniden sosyal medya kullanıcılarının yeni video yayınlamasını heyecanla beklediği isimlerden biri haline geldi.
En son Samet'in annesiyle boşnak mantısı açtıkları videoyla güldüren Kerimcan Durmaz'ın kızlık zarı yorumundan, Dilan Polat "enerci"sine, Demet Akalın potundan dişil enerjisine vlogun her detayı ayrı olay olmuştu.
Kerimcan Durmaz, Samet Liçina'nın annesinin ardından gelen ısrarlar üzerine, bu sefer de kendi annesi Hülya hanımı konuk etti son bölümünde!
Kerimcan ve annesinin arasındaki sıkı bağ fark edilmeyecek gibiydi! Fakat bölümün en can alıcı kısmı, Kerimcan Durmaz'ın annesine "gelin için söz veremem ama çocuk için verebilirim" diyerek torun müjdesi verdiği anlardı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Kerimcan Durmaz, annesiyle çektiği bölümün ardından bir sosyal medya kullanıcısından gelen yoruma teşekkür etti. Ana-oğul bağlarını vurgulayarak annesinin tercihine duyduğu saygıyı gözlemeleyen kullanıcının yorumu Kerimcan'ı göz yaşlarına boğdu!
Buyurun, önce o anlara 👇
Sonra da yorumu yapan kullanıcının Kerimcan'ın teşekkürünü gördükten sonra yaptığı tatlı yoruma👇 bakalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda