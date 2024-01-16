Gökhan Özen Estetik Haberlerini Kaşlarını Kaldırarak Yalanladı: "Benim Keyfimi Böyle Kaçıramazsınız"
Gökhan Özen Estetik Haberlerini Kaşlarını Kaldırarak Yalanladı: "Benim Keyfimi Böyle Kaçıramazsınız"
Geçtiğimiz aylarda Amerika'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, ayağının tozuyla estetik haberleri ile manşetleri süslemişti. O haberlere Gökhan Özen'den yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, kaşlarını kaldırarak botoks iddialarını yalanladı ve çekilen videoda filtre olduğunu ileri sürdü.
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2000'li yılların öne çıkan isimlerin Gökhan Özen'i hatırlayanlarınız vardır: Kendisi o dönem hem hit şarkılarıyla ortalığı kasıp kavurmuş hem de oyunculuk bile yapmıştı.
Uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşamını sürdüren Özen, kısa bir süre önce Türkiye'ye dönerek hayranlarını sevindirse de değişimi gözlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte çekilen görüntüleriyle estetik iddialarını güçlendiren Özen'in özellikle elmacık kemikleri dikkat çekti.
Özen, muhabirlerden gelen değişimi hakkındaki soruları da yanıtsız bırakmadı ve sadece sağlık amaçlı bir operasyon geçirdiğini belirtti.
Herkes Gökhan Özen'in estetiklerini tartışırken, ünlü şarkıcıdan haberlere yanıt gecikmedi: Herhangi bir estetik işleminin olmadığını söyledi.
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Yaptığı Instagram paylaşımında haberleri yalanlayan Özen, gazetecinin fotoğraf ve videosunu 'editlediğini' söyledi.
Özen, botoks yaptırdığı iddialarına cevap olarak "Uğradığım iftirayı şuradan anlayın, kaşını bi' kaldırırsın botoks olmadığı çıkar ortaya" ifadelerini kullandı.
Özen, "Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz ama sevenlerimi üzmeyin" şeklinde konuştu.
Sevenlerinden yorum gecikmedi. 👇
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tabiri caizse
Ya şu yaşınızı kabullenin artık be… Kim bu dünyaya kazık çakmış ki? Ayrıca her yaşın ayrı güzelliği vardır olmasa bile anlayış bu olsa sonuç bu kadar kötü ol... Devamını Gör
Büyük bir homofobik olan kendisinin Türkiyede yaşayamayacağı hayatı Californiada erkek arkadaşlarıyla birlikte yaşaması gerçeği peki !??