Gökhan Özen Estetik Haberlerini Kaşlarını Kaldırarak Yalanladı: "Benim Keyfimi Böyle Kaçıramazsınız"

Geçtiğimiz aylarda Amerika'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, ayağının tozuyla estetik haberleri ile manşetleri süslemişti. O haberlere Gökhan Özen'den yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, kaşlarını kaldırarak botoks iddialarını yalanladı ve çekilen videoda filtre olduğunu ileri sürdü.

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