Didem Soydan'ın 'Benim İçin Erkekler İkiye Ayrılır' Açıklaması Duyanları Neye Uğradığını Şaşırttı
Didem Soydan'ın 'Benim İçin Erkekler İkiye Ayrılır' Açıklaması Duyanları Neye Uğradığını Şaşırttı
Ünlü manken Didem Soydan, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz aylarda Melis İşiten'in konuğu olan Soydan'ın 'Benim için erkekler ikiye ayrılır' açıklaması yeniden gündeme geldi.
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Ünlü manken Didem Soydan yine bildiğiniz gibi: Ya açıklamalarıyla ya da paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor.
Cesur paylaşımlarıyla bilinen ünlü manken, en son Melis İşiten'in programındaki açıklamalarıyla yeri yerinden oynatmıştı.
'Melis İşiten İle Zaten Şov' programında "aşık olduğu tek bir kişi olduğunu fakat isim veremeyeceğini" söyleyince ortalık karışmış, akıllara Can Bonomo gelmişti.
Yetmedi, gece kulübü anısıyla yine ağızları açık bırakmıştı: "Seninle ne cin tonik içerim, ne kahve içerim, ne flört ederim, ne de seks yaparım" sözleri olay olmuştu.
Ünlü mankenin aynı programdaki açıklamaları yeniden gündem oldu: Soydan, "Benim için erkekler ikiye ayrılıyor" şeklinde konuştu.
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Soydan, erkekleri kendi nezdinde "Yatmak istediklerimle, ilişki yaşamak istediklerim" diyerek ikiye ayırdığını söyledi.
O anlar:
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