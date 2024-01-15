Didem Soydan'ın 'Benim İçin Erkekler İkiye Ayrılır' Açıklaması Duyanları Neye Uğradığını Şaşırttı

Ünlü manken Didem Soydan, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz aylarda Melis İşiten'in konuğu olan Soydan'ın 'Benim için erkekler ikiye ayrılır' açıklaması yeniden gündeme geldi.

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