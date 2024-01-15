Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Fitliğinden Ödün Vermeyen Mariah Carey'nin Abiye Elbiseli Spor Salonu Kombini 'Yok Artık' Dedirtti

Fitliğinden Ödün Vermeyen Mariah Carey'nin Abiye Elbiseli Spor Salonu Kombini 'Yok Artık' Dedirtti

mariah carey
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 22:27

Beş oktavlık vokal aralığıyla kulağımızın pasını silen Mariah Carey, fit görünümünün hakkını veriyor: Hiç üşenmeden abiye elbisesiyle bile sporunu ihmal etmiyor!

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey'yi tanıyanlarınız vardır: 54 yaşında onun gibi görünmek herkesin hayali!

Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey'yi tanıyanlarınız vardır: 54 yaşında onun gibi görünmek herkesin hayali!

Noel baba misali her yılbaşı görmeyi ve dinlemeyi iple çektiğimiz Carey, kalan zamanı da kendine ayırıyor!

Noel baba misali her yılbaşı görmeyi ve dinlemeyi iple çektiğimiz Carey, kalan zamanı da kendine ayırıyor!

En son kendinden 14 yaş küçük sevgilisiyle yollarını ayıran Carey, bu sıralar yeniden kendine odaklanmaya ve sevmeye dönmüş gibi...

En son kendinden 14 yaş küçük sevgilisiyle yollarını ayıran Carey, bu sıralar yeniden kendine odaklanmaya ve sevmeye dönmüş gibi...

'Düzenli spor' işini abartan ünlü şarkıcı, abiye elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla spor yaptığı anları paylaşarak herkesi dumur etti!

'Düzenli spor' işini abartan ünlü şarkıcı, abiye elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla spor yaptığı anları paylaşarak herkesi dumur etti!

Spor yaparken bile şıklığından ödün vermeyen Carey, görenleri şaşırtmadı değil!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gerçi bu spor salonuna ilk kez süslenip gitmesi değil... Yine de sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.

Gerçi bu spor salonuna ilk kez süslenip gitmesi değil... Yine de sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.

"Elbisesi"

"Elbisesi"
twitter.com

"Şimdiden Noel'e mi hazırlanıyor?"

"Şimdiden Noel'e mi hazırlanıyor?"
twitter.com

"Neden o elbise ve topuklu ayakkabılarla yapıyor, neler oluyor?"

"Neden o elbise ve topuklu ayakkabılarla yapıyor, neler oluyor?"
twitter.com

"Ona hayranım ama topuklularla ve o elbiseyle nasıl rahat egzersiz yapabiliyor anlamıyorum. Çok sıcak ve ben olsam terlerim"

"Ona hayranım ama topuklularla ve o elbiseyle nasıl rahat egzersiz yapabiliyor anlamıyorum. Çok sıcak ve ben olsam terlerim"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Spor salonunda ben"

"Spor salonunda ben"
twitter.com

"Spor salonunda süslenmeyi normalleştirin"

"Spor salonunda süslenmeyi normalleştirin"
twitter.com

"Spor salonuna bu kombinle gitmeliyim"

"Spor salonuna bu kombinle gitmeliyim"
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?