Fitliğinden Ödün Vermeyen Mariah Carey'nin Abiye Elbiseli Spor Salonu Kombini 'Yok Artık' Dedirtti
Fitliğinden Ödün Vermeyen Mariah Carey'nin Abiye Elbiseli Spor Salonu Kombini 'Yok Artık' Dedirtti
Beş oktavlık vokal aralığıyla kulağımızın pasını silen Mariah Carey, fit görünümünün hakkını veriyor: Hiç üşenmeden abiye elbisesiyle bile sporunu ihmal etmiyor!
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Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey'yi tanıyanlarınız vardır: 54 yaşında onun gibi görünmek herkesin hayali!
Noel baba misali her yılbaşı görmeyi ve dinlemeyi iple çektiğimiz Carey, kalan zamanı da kendine ayırıyor!
En son kendinden 14 yaş küçük sevgilisiyle yollarını ayıran Carey, bu sıralar yeniden kendine odaklanmaya ve sevmeye dönmüş gibi...
'Düzenli spor' işini abartan ünlü şarkıcı, abiye elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla spor yaptığı anları paylaşarak herkesi dumur etti!
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Gerçi bu spor salonuna ilk kez süslenip gitmesi değil... Yine de sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.
"Elbisesi"
"Şimdiden Noel'e mi hazırlanıyor?"
"Neden o elbise ve topuklu ayakkabılarla yapıyor, neler oluyor?"
"Ona hayranım ama topuklularla ve o elbiseyle nasıl rahat egzersiz yapabiliyor anlamıyorum. Çok sıcak ve ben olsam terlerim"
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"Spor salonunda ben"
"Spor salonunda süslenmeyi normalleştirin"
"Spor salonuna bu kombinle gitmeliyim"
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