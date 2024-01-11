Evin Tek Oğlu Olan Kerimcan Durmaz'dan Torun İsteğinde Bulunan Annesi Sözleriyle Kırdı Geçirdi!
Evin Tek Oğlu Olan Kerimcan Durmaz'dan Torun İsteğinde Bulunan Annesi Sözleriyle Kırdı Geçirdi!
Annesiyle birlikte YouTube videosu çeken Kerimcan Durmaz, videonun fragmanını paylaştı. Fragmanda annesinin Kerimcan Durmaz'dan gelin ve torun isteği dikkatleri çekti.
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Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, bir süre ara verdiği YouTube kariyerine kaldığı yerden devam ediyor!
Samet Liçina başta olmak üzere arkadaşlarıyla birbirinden eğlenceli videolar yayınlayan Kerimcan Durmaz, mutfak konsepti de yapıyor.
Bu sefer ki konuğu ise annesi olacak!
Videonun fragmanında anne-oğul arasındaki diyaloglar ise gündem oldu!
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Soru cevabı da aradan çıkartan Kerimcan, annesine bazı sorular sordu. İsminin neden Kerimcan olduğundan annesinin kendisine isteyerek hamile kalıp kalmadığına kadar birçok şey sordu annesine.
Ailenin soyunu devam ettirecek tek erkek olan Kerimcan'dan annesinin bir isteği vardı: torun! Kerimcan "Soyumuzu devam ettirecek tek erkek olmama ne diyorsun?" diye sorunca annesi torun isteğini haykırdı.
Kerimcan "Soyumuz yürüsün diye senden torun bekliyorum, bir gelin olsa fena olmaz." diyen annesine "Ay anne sus." dedi.
Valla fragman buysa videoda neler olur Allah bilir! 😂
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