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Evin Tek Oğlu Olan Kerimcan Durmaz'dan Torun İsteğinde Bulunan Annesi Sözleriyle Kırdı Geçirdi!

Evin Tek Oğlu Olan Kerimcan Durmaz'dan Torun İsteğinde Bulunan Annesi Sözleriyle Kırdı Geçirdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
11.01.2024 - 18:00

Annesiyle birlikte YouTube videosu çeken Kerimcan Durmaz, videonun fragmanını paylaştı. Fragmanda annesinin Kerimcan Durmaz'dan gelin ve torun isteği dikkatleri çekti.

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Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, bir süre ara verdiği YouTube kariyerine kaldığı yerden devam ediyor!

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, bir süre ara verdiği YouTube kariyerine kaldığı yerden devam ediyor!

Samet Liçina başta olmak üzere arkadaşlarıyla birbirinden eğlenceli videolar yayınlayan Kerimcan Durmaz, mutfak konsepti de yapıyor.

Samet Liçina başta olmak üzere arkadaşlarıyla birbirinden eğlenceli videolar yayınlayan Kerimcan Durmaz, mutfak konsepti de yapıyor.

İlk olarak Samet Liçina'nın annesini konuk aldığı mutfak konsepti, izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.

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Bu sefer ki konuğu ise annesi olacak!

Bu sefer ki konuğu ise annesi olacak!

Videonun fragmanında anne-oğul arasındaki diyaloglar ise gündem oldu!

Videonun fragmanında anne-oğul arasındaki diyaloglar ise gündem oldu!
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Soru cevabı da aradan çıkartan Kerimcan, annesine bazı sorular sordu. İsminin neden Kerimcan olduğundan annesinin kendisine isteyerek hamile kalıp kalmadığına kadar birçok şey sordu annesine.

Soru cevabı da aradan çıkartan Kerimcan, annesine bazı sorular sordu. İsminin neden Kerimcan olduğundan annesinin kendisine isteyerek hamile kalıp kalmadığına kadar birçok şey sordu annesine.

Annesinin dediğine göre Kerimcan, kaza kurşunuymuş. 😂

Ailenin soyunu devam ettirecek tek erkek olan Kerimcan'dan annesinin bir isteği vardı: torun! Kerimcan "Soyumuzu devam ettirecek tek erkek olmama ne diyorsun?" diye sorunca annesi torun isteğini haykırdı.

Ailenin soyunu devam ettirecek tek erkek olan Kerimcan'dan annesinin bir isteği vardı: torun! Kerimcan "Soyumuzu devam ettirecek tek erkek olmama ne diyorsun?" diye sorunca annesi torun isteğini haykırdı.

Kerimcan "Soyumuz yürüsün diye senden torun bekliyorum, bir gelin olsa fena olmaz." diyen annesine "Ay anne sus." dedi.

Kerimcan "Soyumuz yürüsün diye senden torun bekliyorum, bir gelin olsa fena olmaz." diyen annesine "Ay anne sus." dedi.

Ayrıca annesi Kerimcan'ın olası çocuğunun adını alnına dövme yaptıracağını da söyledi. 😂

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

Valla fragman buysa videoda neler olur Allah bilir! 😂

Valla fragman buysa videoda neler olur Allah bilir! 😂

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