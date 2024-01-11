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Yerli Simpsonlar mı? Şifreli Tweetleriyle Dikkat Çeken Twitter Hesabı Epstein Dosyasını Yıllar Önce Ele Almış!

Yerli Simpsonlar mı? Şifreli Tweetleriyle Dikkat Çeken Twitter Hesabı Epstein Dosyasını Yıllar Önce Ele Almış!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
11.01.2024 - 13:46

Geçtiğimiz yıl FETÖ üyelerine ait olduğu iddia edilen ve hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan büyük olayları günler hatta aylar önce yazan hesap, dünya gündemini sallayan Epstein dosyasıyla ilgili de paylaşım yapmış! Epstein cinsel istismar ağında Türk mağdurların da olduğunu, bu detay ortaya çıkmadan tam 8 yıl önce yazmış!

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Şu an tüm dünyanın konuştuğu bir olay var: Epstein dosyası!

Şu an tüm dünyanın konuştuğu bir olay var: Epstein dosyası!

Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ağı oluşturma dosyasıyla ilgili her gün bizleri daha da şok edecek yeni gelişmeler ortaya çıkıyor!

Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ağı oluşturma dosyasıyla ilgili her gün bizleri daha da şok edecek yeni gelişmeler ortaya çıkıyor!

Detaylar için bu içeriğimize bakabilirsiniz 👇

Epstein'in bu korkunç ve iğrenç suç ağında 'Pedofili Adası' veya 'Epstein Adası' olarak bilinen adada sakladığı küçük yaştaki mağdur çocuklar arasında Türkiye'den kaçırılan çocuklar olduğu da ortaya çıkmıştı.

Epstein'in bu korkunç ve iğrenç suç ağında 'Pedofili Adası' veya 'Epstein Adası' olarak bilinen adada sakladığı küçük yaştaki mağdur çocuklar arasında Türkiye'den kaçırılan çocuklar olduğu da ortaya çıkmıştı.

Hatta iddialar öyle ki 1999'da meydana gelen İstanbul Depremi sonrası kaybolan yüzlerce çocuğun, dosyanın kilit isimlerinden olan Bill Clinton'ın Türkiye'yi ziyaret etmesiyle bağdaştırılıyor!

Hatta iddialar öyle ki 1999'da meydana gelen İstanbul Depremi sonrası kaybolan yüzlerce çocuğun, dosyanın kilit isimlerinden olan Bill Clinton'ın Türkiye'yi ziyaret etmesiyle bağdaştırılıyor!

Türkiye'den kaçırılan çocukların bu cinsel istismar ağına düşürülmesi sosyal medyada adeta infial yarattı! Sonrasında yaşananlar ise daha da karmakarışık bir hal aldı!

Türkiye'den kaçırılan çocukların bu cinsel istismar ağına düşürülmesi sosyal medyada adeta infial yarattı! Sonrasında yaşananlar ise daha da karmakarışık bir hal aldı!
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Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir Twitter hesabı, ortalığı bir hayli karıştırmıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir Twitter hesabı, ortalığı bir hayli karıştırmıştı hatırlarsanız.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan birçok olayı önceden haber veren ve FETÖ üyelerinin şifreli konuşmak için açtığı düşünülen hesap, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Vodafone Park Patlaması, Büyükelçi cinayetleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi günler hatta aylar öncesinden yazmıştı.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan birçok olayı önceden haber veren ve FETÖ üyelerinin şifreli konuşmak için açtığı düşünülen hesap, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Vodafone Park Patlaması, Büyükelçi cinayetleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi günler hatta aylar öncesinden yazmıştı.

'E şimdi bunun konumuzla ne alakası var?' dediğinizi duyar gibiyim... Hemen açıklıyorum.

Şifreli tweetleri burada konuşmuştuk 👇

Aynı hesap, henüz Epstein davası başlamadan 3 yıl önce "ABD'ye kaçırılan Türk kızları dosyası kimde?" şeklinde bir tweet atmış.

Aynı hesap, henüz Epstein davası başlamadan 3 yıl önce "ABD'ye kaçırılan Türk kızları dosyası kimde?" şeklinde bir tweet atmış.
twitter.com

Tweet yeniden gündeme gelirken sosyal medya kullanıcılarının aklı bir hayli karışmıştı.

Tweet yeniden gündeme gelirken sosyal medya kullanıcılarının aklı bir hayli karışmıştı.
twitter.com

Birçok kişi ise bu tweetlerin yeni atıldığını fakat eski tarihe ayarlandığını söyledi.

Birçok kişi ise bu tweetlerin yeni atıldığını fakat eski tarihe ayarlandığını söyledi.
twitter.com
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Fakat dikkatli sosyal medya kullanıcıları, tweetin altını üstüne getirmiş.

Fakat dikkatli sosyal medya kullanıcıları, tweetin altını üstüne getirmiş.
twitter.com

Ve henüz Epstein dosyasına ait yeni detaylar ortaya çıkmadan önce, Kasım 2023 tarihinde tweetin alıntılandığını ortaya çıkardılar.

Ve henüz Epstein dosyasına ait yeni detaylar ortaya çıkmadan önce, Kasım 2023 tarihinde tweetin alıntılandığını ortaya çıkardılar.
twitter.com

Hesabı biraz daha didiklediğimizde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Sinagog hücresiyle ilgili de tweet attığı ortaya çıktı.

Hesabı biraz daha didiklediğimizde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Sinagog hücresiyle ilgili de tweet attığı ortaya çıktı.
twitter.com

Olayın detayları 👇

Valla ne diyelim bilemedik.

Valla ne diyelim bilemedik.
twitter.com

Tıpkı Simpsonlar gibi her olayla ilgili önceden tweetler atmış!

Tıpkı Simpsonlar gibi her olayla ilgili önceden tweetler atmış!
twitter.com
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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