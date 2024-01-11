Yerli Simpsonlar mı? Şifreli Tweetleriyle Dikkat Çeken Twitter Hesabı Epstein Dosyasını Yıllar Önce Ele Almış!

Geçtiğimiz yıl FETÖ üyelerine ait olduğu iddia edilen ve hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan büyük olayları günler hatta aylar önce yazan hesap, dünya gündemini sallayan Epstein dosyasıyla ilgili de paylaşım yapmış! Epstein cinsel istismar ağında Türk mağdurların da olduğunu, bu detay ortaya çıkmadan tam 8 yıl önce yazmış!