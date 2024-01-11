Epstein Skandalında Victoria's Secret Detayı: 'Meleklerin' Milyarder CEO'su Les Wexner Pedofili Davasına Dahil
Epstein Skandalında Victoria's Secret Detayı: 'Meleklerin' Milyarder CEO'su Les Wexner Pedofili Davasına Dahil
Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu pedofili ağı, dünya gündemine bomba gibi düştü. Epstein davasının skandal belgelerinin yıllar sonra kamuoyuyla paylaşılması üzerine, dünyaca ünlü isimlerin adı geçtiği görüldü.
Epstein davasının yayınlanan son belgesinde, Victoria's Secret CEO'su Leslie Wexner'ın da pedofiliyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu pedofili ağının yıllar sonra kamuoyuyla paylaşılan belgeleri, dünya gündemine bomba gibi düştü.
Epstein belgelerinde, bugüne kadar ilişkilerini bilmediğimiz dünyaca ünlü isimlerin de adının geçtiği görüldü.
Öte yandan Epstein ağında mağdur olan kız çocuklarına dair bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.
Epstein davasında yaşanan skandallara ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Independent'ın haberine göre, son yayınlanan belgelerde Epstein ve Victoria's Secret arasında da bir bağ var.
Victoria's Secret CEO'su Les Wexner ve Jeffrey Epstein arasındaki bağ ise çok eskiye dayanıyor.
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Victoria's Secret CEO'su Les Wexner, 1980'lerde tanıştığı Epstein'a deyim yerindeyse markasının kontrolünü bırakıyor.
Epstein ve Wexner'ın yakın arkadaşlar olduğu, Epstein'ın Wexner'a değeri 4.5 milyon dolar olan bir "model kasabası" inşa etmesine yardım ettiği biliniyor
Victoria's Secret'ın 'gizemli iç yüzünü' anlatan bir belgesel de bulunuyor.
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