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Epstein Skandalında Victoria's Secret Detayı: 'Meleklerin' Milyarder CEO'su Les Wexner Pedofili Davasına Dahil

Epstein Skandalında Victoria's Secret Detayı: 'Meleklerin' Milyarder CEO'su Les Wexner Pedofili Davasına Dahil

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.01.2024 - 11:41

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu pedofili ağı, dünya gündemine bomba gibi düştü. Epstein davasının skandal belgelerinin yıllar sonra kamuoyuyla paylaşılması üzerine, dünyaca ünlü isimlerin adı geçtiği görüldü. 

Epstein davasının yayınlanan son belgesinde, Victoria's Secret CEO'su Leslie Wexner'ın da pedofiliyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu pedofili ağının yıllar sonra kamuoyuyla paylaşılan belgeleri, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu pedofili ağının yıllar sonra kamuoyuyla paylaşılan belgeleri, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Jeffrey Epstein, 2005 yılında 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunun iddia edilmesi üzerine polis tarafından incelemeye alınmıştı. Pedofili ağı oluşturmakla yargılanmayı bekleyen Epstein, 2019 yılında hapishanede ölü bulunmuş, intihar ettiği kaydedilmişti.  

Epstein'in davasındaki belgeler, dünya kamuoyu ile parça parça paylaşılmaya başlandı.

Epstein belgelerinde, bugüne kadar ilişkilerini bilmediğimiz dünyaca ünlü isimlerin de adının geçtiği görüldü.

Epstein belgelerinde, bugüne kadar ilişkilerini bilmediğimiz dünyaca ünlü isimlerin de adının geçtiği görüldü.

Epstein'ın belgelerinde ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'dan tutun da İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew'a, eski ABD Başkanı Donald Trump'a ve Stephen Hawking'e birçok dünyaca ünlü ismin adının geçtiği görüldü.

Öte yandan Epstein ağında mağdur olan kız çocuklarına dair bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

Öte yandan Epstein ağında mağdur olan kız çocuklarına dair bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

Dünyanın dört bir yanından Epstein adası için kız çocuklarının kaçırıldığı iddia edildi. Öyle ki skandal fuhuş çetesinde Türkiye'den de kız çocuklarının kaçırıldığı iddia edildi.

Son olarak 16 yaşındaki bir kız çocuğu hakkında atılan 'korkunç' bir mesaj ortaya çıktı;

Epstein davasında yaşanan skandallara ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Independent'ın haberine göre, son yayınlanan belgelerde Epstein ve Victoria's Secret arasında da bir bağ var.

Epstein davasında yaşanan skandallara ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Independent'ın haberine göre, son yayınlanan belgelerde Epstein ve Victoria's Secret arasında da bir bağ var.

ABD'li yargıç Loretta Preska'nın Epstein dünya kamuoyuyla paylaştığı binlerce belgeye bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan son belgelerde, Victoria's Secret'ın patronu Les Wexner başta olmak üzere, Marvin Minsky ve New Mexico valisi Bill Richardson gibi isimler yer alıyor.

Victoria's Secret CEO'su Les Wexner ve Jeffrey Epstein arasındaki bağ ise çok eskiye dayanıyor.

Victoria's Secret CEO'su Les Wexner ve Jeffrey Epstein arasındaki bağ ise çok eskiye dayanıyor.

Kısaca anlatacak olursak, Victoria's Secret'ın kaderi 1982'de iş adamı Les Wexner tarafından satın alınmasıyla tamamen değişiyor. Wexner, yalnızca iç çamaşırı satışı için kurulan bu markayı, bugün bildiğimiz gibi bir dünya devine dönüştürüyor. 

1955 yılında ise bütün dünyanın yakından takip ettiği Victoria's Secret Fashion Show başlıyor.

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Victoria's Secret CEO'su Les Wexner, 1980'lerde tanıştığı Epstein'a deyim yerindeyse markasının kontrolünü bırakıyor.

Victoria's Secret CEO'su Les Wexner, 1980'lerde tanıştığı Epstein'a deyim yerindeyse markasının kontrolünü bırakıyor.

Wexner'ın bir üniversite diploması bile olmayan Esptein'a Victoria's Secret gibi bir dünya devini emanet etmesi, elbette herkesin merak konusu.

Öyle ki bazı çalışanlar, Epstein'ın şirketin her bölümüne erişimi olduğunu belirtiyor. 

Victoria's Secret adının cinsel istismar ile anılmaya başlamasıyla, bütün dünyayı kasıp kavuran meşhur show, 2018 yılında ise sonlandırılıyor.

Epstein ve Wexner'ın yakın arkadaşlar olduğu, Epstein'ın Wexner'a değeri 4.5 milyon dolar olan bir "model kasabası" inşa etmesine yardım ettiği biliniyor

Epstein ve Wexner'ın yakın arkadaşlar olduğu, Epstein'ın Wexner'a değeri 4.5 milyon dolar olan bir "model kasabası" inşa etmesine yardım ettiği biliniyor

Yıllar içerisinde Epstein ve Wexner arasındaki 'gizemli bağ' ise derinleşiyor. Milyarder ikili, Ohio'da ise bugünkü değeri 100 milyon dolar olan bir 'model kasabası' kuruyor.

Victoria's Secret'ın 'gizemli iç yüzünü' anlatan bir belgesel de bulunuyor.

Victoria's Secret'ın 'gizemli iç yüzünü' anlatan bir belgesel de bulunuyor.

Epstein'in ölü bulunmasından 3 yıl sonra, Victoria's Secret'ın iç yüzünü anlatan bir belgesel yayınlanıyor. Victoria's Secret Melekler ve Şeytanlar adındaki belgesel, iki milyarder arasındaki bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarıyor.

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