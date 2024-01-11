Epstein Skandalında Victoria's Secret Detayı: 'Meleklerin' Milyarder CEO'su Les Wexner Pedofili Davasına Dahil

Wexner'ın bir üniversite diploması bile olmayan Esptein'a Victoria's Secret gibi bir dünya devini emanet etmesi, elbette herkesin merak konusu.

Öyle ki bazı çalışanlar, Epstein'ın şirketin her bölümüne erişimi olduğunu belirtiyor.

Victoria's Secret adının cinsel istismar ile anılmaya başlamasıyla, bütün dünyayı kasıp kavuran meşhur show, 2018 yılında ise sonlandırılıyor.