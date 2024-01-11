Jeffrey Epstein Dosyasındaki Skandallar Açıklanmaya Devam Ediyor! Fotoğraflar Ortaya Çıktı
Jeffrey Epstein Dosyasındaki Skandallar Açıklanmaya Devam Ediyor! Fotoğraflar Ortaya Çıktı
Kurduğu 'İstismar adası' ile yüzlerce kadın ve çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in cezaevinde intihar etmesi sonrası gizliliği kaldırılan adli belgeler yayınlanmaya devam ediyor.
Açıklanan belgelerde Epstein adasına giden İngiliz Sarah Ransome'un çeşitli bürokratlar ve devlet adamlarının da skandala karıştığı yönündeki iddialarının yanı sıra, adadan çeşitli görseller de yer alıyor.
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Amerikalı milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in kadınlara ve kız çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğu 'istismar adası' ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı.
Adada bulunduğu dönemlerde çektiği fotoğrafları mahkemeye sunan İngiliz Sarah Radsome'ın iddiaları arasında, adada kalan genç kadın ve erkeklerin yanı sıra, Epstein'ın Prens Andrew, Bill Clinton ve Richard Branson'ı kaydettiği seks kasetlerinin bulunduğuna ilişkin bilgiler yer alıyor.
Independent Türkçe'de yer alan bilgiye göre, 2006 yılında 22 yaşındayken Epstein adasına götürüldüğünü söyleyen Ransome, orada Epstein ve diğer erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını anlattı.
Fotoğraflar arasından Ransome'un Epstein adasında olduğu görülüyor.
Görüntüler arasında Jeffrey Epstein'in eşi olan ve istismar olaylarında Epstein'e yardım ettiği belirtilen Ghislaine Maxwel'in de adada çekilen fotoğrafları yer alıyor. Mahkemede adaya nadiren gittiğini söyleyen Maxwel'in iddiaları fotoğraflar sonrası çürütüldü.
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Adli belgelerde yer alan ve İngiliz gazetesi Daily Mail'de yayımlanan diğer fotoğraflarda, 2006 yılında bir grup kız Epstein'ın evinde yazlık kıyafetleriyle görülüyor.
Başka bir fotoğrafta Epstein ATV sürerken,
diğer fotoğrafta eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in sağ kolu Peter Mandelson'la birlikte görülüyor.
The Times gazetesinde yer alan bilgiye göre, Sarah Ransome, 2016 yılındaki e postasında 'Arkadaşım Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson'la cinsel ilişkiye girdiğinde Epstein olayları ayrı ayrı videoya kaydetti' ifadelerini kullanıyor.
Ransome'un iddiaları arasında, Epstein'in New York'taki evinde eski ABD Başkanı Donald Trump'un bir arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği yönünde ifadeleri de yer alıyor.
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