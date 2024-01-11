Jeffrey Epstein Dosyasındaki Skandallar Açıklanmaya Devam Ediyor! Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Kurduğu 'İstismar adası' ile yüzlerce kadın ve çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'in cezaevinde intihar etmesi sonrası gizliliği kaldırılan adli belgeler yayınlanmaya devam ediyor.

Açıklanan belgelerde Epstein adasına giden İngiliz Sarah Ransome'un çeşitli bürokratlar ve devlet adamlarının da skandala karıştığı yönündeki iddialarının yanı sıra, adadan çeşitli görseller de yer alıyor.