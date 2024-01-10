Epstein'ın Reşit Olmayan Kız Çocukların Cinsel İstismar Ağına Nasıl Düşürdüğü Ortaya Çıktı
Epstein'ın Reşit Olmayan Kız Çocukların Cinsel İstismar Ağına Nasıl Düşürdüğü Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-us-can...
Epstein davasıyla ilgili ortaya çıkan korkunç ayrıntılar kan dondurmaya devam ediyor. Epstein'ın özel adasına götürülen kurbanların cinsel istismar ağına nasıl düşürüldüğü de ortaya çıktı. Detaylar içeriğimizde...👇
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Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ağı oluşturma davasıyla ilgili her geçen gün bambaşka kan donduran ayrıntıyla karşılaşıyoruz.
Kurbanlar, verdikleri ifadelerde Epstein'ın kız çocuklarını özel adasına götürdüğünü ve burada tutsak ettiğini açıkladı.
Dedektif Joseph Recarey'in ifadesine göre Epstein, kurbanlarını masajla kandırdı.
İddiaya göre Epstein, reşit olmayan kızları kendi evinde masör ve yardımcı olarak işe aldı.
Sonrasında ise kurbanların güzelliğiyle ilgili yorumlar yaparak kendilerini modellik vaadiyle kandırdı.
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Modellik vaadiyle kandırılan kurbanlar, gittikleri özel adada ünlü isimler, siyasiler ve iş insanları tarafından istismara uğradı.
Adaya götürülen kızlara lüks marka bikini ve pijamaların verildiği de iddialar arasında yer alıyor.
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