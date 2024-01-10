Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Epstein'ın Reşit Olmayan Kız Çocukların Cinsel İstismar Ağına Nasıl Düşürdüğü Ortaya Çıktı

Epstein'ın Reşit Olmayan Kız Çocukların Cinsel İstismar Ağına Nasıl Düşürdüğü Ortaya Çıktı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
10.01.2024 - 16:51

Epstein davasıyla ilgili ortaya çıkan korkunç ayrıntılar kan dondurmaya devam ediyor. Epstein'ın özel adasına götürülen kurbanların cinsel istismar ağına nasıl düşürüldüğü de ortaya çıktı. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-us-can...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ağı oluşturma davasıyla ilgili her geçen gün bambaşka kan donduran ayrıntıyla karşılaşıyoruz.

Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ağı oluşturma davasıyla ilgili her geçen gün bambaşka kan donduran ayrıntıyla karşılaşıyoruz.

Epstein'ın kız çocuklarına istismarda bulunduğu ve istismarlara ünlü isimlerin de katıldığına dair ayrıntılar dünya gündeminde...

Kurbanlar, verdikleri ifadelerde Epstein'ın kız çocuklarını özel adasına götürdüğünü ve burada tutsak ettiğini açıkladı.

Kurbanlar, verdikleri ifadelerde Epstein'ın kız çocuklarını özel adasına götürdüğünü ve burada tutsak ettiğini açıkladı.

Kaçışın imkansız olduğu adaya kız çocukların nasıl götürüldüğü? Çocukların Epstein ağına nasıl kurban gittiği ortaya çıktı.

Dedektif Joseph Recarey'in ifadesine göre Epstein, kurbanlarını masajla kandırdı.

Dedektif Joseph Recarey'in ifadesine göre Epstein, kurbanlarını masajla kandırdı.

İddiaya göre Epstein, reşit olmayan kızları kendi evinde masör ve yardımcı olarak işe aldı.

İddiaya göre Epstein, reşit olmayan kızları kendi evinde masör ve yardımcı olarak işe aldı.

Sonrasında ise kurbanların güzelliğiyle ilgili yorumlar yaparak kendilerini modellik vaadiyle kandırdı.

Sonrasında ise kurbanların güzelliğiyle ilgili yorumlar yaparak kendilerini modellik vaadiyle kandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Modellik vaadiyle kandırılan kurbanlar, gittikleri özel adada ünlü isimler, siyasiler ve iş insanları tarafından istismara uğradı.

Modellik vaadiyle kandırılan kurbanlar, gittikleri özel adada ünlü isimler, siyasiler ve iş insanları tarafından istismara uğradı.

Adaya götürülen kızlara lüks marka bikini ve pijamaların verildiği de iddialar arasında yer alıyor.

Adaya götürülen kızlara lüks marka bikini ve pijamaların verildiği de iddialar arasında yer alıyor.

İlgili içerikler.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?