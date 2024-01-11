Epstein Dosyasındaki Türk Banu Küçükköylü: Türkiye’de Güzellik Yarışmasına Katılmış
Epstein Dosyasındaki Türk Banu Küçükköylü: Türkiye’de Güzellik Yarışmasına Katılmış
Pedofili suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde şaibeli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein’in mahkeme kayıtlarının açıklanmasıyla birlikte yaşanan büyük skandalın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Epstein’in yargılandığı mahkemede mağdur sıfatıyla ifade veren ABD’de yaşayan Türk vatandaşı Banu Küçükköylü’nün, Türkiye’de güzellik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
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Mahkemede Jane Doe takma ismiyle ifade veren Banu Küçükköylü, Epstein tarafından defalarca tecavüze uğradığı ve fuhuş amaçlı başka kişilere satıldığını ifade etmişti.
Küçükköylü, pedofili suçlarının işlendiği Epstein’in sahip olduğu adaya giden yolcuların listesinde yer alıyordu.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Banu Küçükköylü’nün 1990’lı yıllarda Türkiye’de güzellik yarışmasına katıldığını açıkladı ve görüntülerini paylaştı.
Haskoloğlu ayrıca Banu Küçükköylü’ye ulaştığını kendisinin artık ABD’de yaşamadığını ve olayla ilgili yorumda bulunmayacağını söyledi.
İşte Banu Küçükköylü’nün katıldığı güzellik yarışmasındaki görüntüleri 👇
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