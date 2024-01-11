Epstein Dosyasındaki Türk Banu Küçükköylü: Türkiye’de Güzellik Yarışmasına Katılmış

Pedofili suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde şaibeli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein’in mahkeme kayıtlarının açıklanmasıyla birlikte yaşanan büyük skandalın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Epstein’in yargılandığı mahkemede mağdur sıfatıyla ifade veren ABD’de yaşayan Türk vatandaşı Banu Küçükköylü’nün, Türkiye’de güzellik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.