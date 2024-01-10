Haluk Levent Yalanladı: Epstein Dosyasından Çıkan Türk Çocuk Diye Paylaşılıyordu
Haluk Levent Yalanladı: Epstein Dosyasından Çıkan Türk Çocuk Diye Paylaşılıyordu
Küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve seks ticari yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve mahkeme aşamasında şüpheli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein olayıyla ilgili sosyal medyada da büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Son olarak paylaşılan bir videoda görülen erken çocuğunun Türk olduğu iddia edilmişti ancak haber yalan çıktı. Videoda paylaşılan çocuğun, Brezilya’da babasının şiddetine uğrayan bir çocuk olduğu ortaya çıktı.
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Pedofili iddiasıyla tutuklanan Jeffrey Epstein’in mahkeme kayıtlarının ortaya çıkması tüm dünyadan yankı uyandırdı.
Epstein’in, Türkiye dahil bazı ülkelerden küçük çocukları kaçırdığı ve çocukları dünyaca tanınan isimlere pazarladığı iddia ediliyor.
Davanın bazı dosyaları yayınlanırken, sosyal medyada da büyük bir kirlilik yaşanıyor.
Son olarak AHBAP Derneği kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada Epstein kaçırdığı Türk çocuk olarak yayılan bir video hakkında paylaşımda bulundu.
Haluk Levent'in paylaşımı 👇
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