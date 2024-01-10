Haluk Levent Yalanladı: Epstein Dosyasından Çıkan Türk Çocuk Diye Paylaşılıyordu

Küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve seks ticari yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve mahkeme aşamasında şüpheli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein olayıyla ilgili sosyal medyada da büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Son olarak paylaşılan bir videoda görülen erken çocuğunun Türk olduğu iddia edilmişti ancak haber yalan çıktı. Videoda paylaşılan çocuğun, Brezilya’da babasının şiddetine uğrayan bir çocuk olduğu ortaya çıktı.