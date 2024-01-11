Ajda Pekkan Yıllar Önce Sezen Aksu'yla Yaptığı Konuşmada Estetiğe Düşkün Olduğunu İtiraf Etmiş!
Ajda Pekkan Yıllar Önce Sezen Aksu'yla Yaptığı Konuşmada Estetiğe Düşkün Olduğunu İtiraf Etmiş!
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla Türkiye'nin en beğenilen sanatçılarından Ajda Pekkan yıllar önce Sezen Aksu'nun estetik sorusuna bakın ne cevap vermiş. 👇
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İlk olarak sanat dünyasına sinema oyunculuğu ile adım atan Ajda Pekkan 70'li yıllardan beri Süperstar ismi ile anılmakta.
Yıllara meydan okuyan bir güzelliği olan Ajda Pekkan her dönemde hem dillere pelesenk olan şarkılarıyla hem de güzelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.
Yaş aldıkça daha da güzelleşen Ajda Pekkan hayatının her döneminde çağa ayak uydurmayı başarıyor.
Konserlerinde giydiği kıyafetlerle olsun 7'den 70'e herkese hitap etmesiyle olsun ilgi daima onun üzerinde oluyor.
Son olarak estetiğe olan düşkünlüğüyle de bilinen Ajda Pekkan yıllar önce Sezen Aksu'yla bir konuşmasında bunu zaten itiraf etmiş.
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"Plastik cerrahiyi seviyorum. Beni çok ilgilendiriyor" dediği konuşmasının detaylarına bakalım.👇
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